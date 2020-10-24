«Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч АПЛ 24 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» 24 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».

«Фулхэм»

Команда из Лондона на данный момент занимает последнее место в таблице чемпионата с одним очком. За пять поединков «Дачники» успели пропустить 12 голов, а забили при этом четыре мяча.

Стартовал сезон для «Фулхэма» с лондонского дерби, в котором потерпели поражение от «Арсенала» (0:3). А затем в Кубке лиги этот коллектив минимально обыграл «Ипсвич Таун» (1:0).

Во втором туре АПЛ подопечные Скотта Паркера устроили голевую перестрелку с «Лидсом», в которой в итоге уступили (3:4), а позже была победа над «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Лиги (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

В четырех других матчах «Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» в АПЛ (0:3), «Брентфорду» в 1/8 финала Кубка лиги (0:3) и «Вулверхэмптону» в чемпионате (0:1), а также разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» минувший розыгрыш АПЛ завершил во второй части турнирной таблицы. В этом чемпионате лондонцы также находятся пока во второй десятке, на 14 месте, с семью набранными очками.

Начали первенство «Стекольщики» с двух викторий подряд, переиграв сперва на своем поле 1:0 «Саутгемптон», а затем на выезде разобрались с «МЮ», победив 3:1.

После этого «Орлы» дважды кряду проиграли, потерпев домашнее фиаско 1:2 от «Эвертона» и были разгромлены в лондонском дерби со счетом 0:4 «Челси».

В прошлом туре дружина Ходжсона вернулась к очковому набору, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1) на своем поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в матче, что говорит о примерном равенстве сил.

Коэффициент на победу каждой из команд равен 2,70, ничья оценивается в 3,20.

Наши прогноз и ставка на матч — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,30. 0