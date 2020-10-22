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    У «Лудогорца» больше шансов на победу?

    «Лудогорец» — «Антверпен». Прогноз (к.1.62) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Антверпен»
    Павел Врба
    22 октября на стадионе «Хувефарма Арена» состоится поединок первого тура групповой стадии Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Антверпеном». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лудогорец» — «Антверпен».

    «Лудогорец»

    Команда могла начать сезон в Лиге чемпионов, но не смогла пройти квалификацию. Она проиграла «Мидтьюлланну» в четвертьфинале 0:1. В финальной стадии отбора ЛЕ клуб встречался с брестским «Динамо». Подопечные Павла Врбы на выезде выиграли 2:0.

    «Лудогорец» имеет хорошую 6-матчевую серию без поражений, в которой только две ничьи — ЦСКА София (2:2) и «Царско Село» (1:1).

    Кроме победы над «Динамо» Брест у команды была победа над «Берое» с тем же результатом. К слову, после 8 туров чемпионата Болгарии «орлы» занимают второе место.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Из шести домашних матчей этого сезона, «зеленые» проиграли только два. Сейчас хозяева идут на 3-матчевой беспроигрышной серии.

    «Антверпен»

    Клуб вырос в последнее время. Уровень футбола повысился. Гости даже выиграли Кубок Бельгии у «Брюгге» (1:0). В чемпионате страны «Антверпен» идет на 5 месте после 9 туров.

    «Красные» выиграли три матча подряд. Они обыграли «Кортрейк» 3:1 и «Мехелен» 4:1. 18 октября команда провела удачный поединок с «Зюльте-Варегем», выиграв 3:1.

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    • Главной проблемой в этом матче для гостей может стать отсутствие бомбардира Дьёмерси Мбокани. Он дисквалифицирован. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии игрок забил 18 голов. Абдулайе Сек, забивший 2 гола в 8 матчах, тоже будет отсутствовать. Полузащитник Джордан Лукаку не сыграет из-за травмы.

    На выезде команда чувствует себя неплохо. Она победила в трех поединках подряд. Также отметим, что бельгийский коллектив часто пропускает. Лишь два поединка из десяти было сыграно на ноль.

    Прогноз и ставка

    За 2.28 букмекеры дают победу «Лудогорца». С коэффициентом 3.35 они выставили исход «победа второй». Ничья оценивается в 3.35.

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    В этой паре нет однозначного фаворита, но из-за кадровых проблем гостей, «Лудогорец» имеет чуть больше шансов на победу.

    В четырех играх болгарская команда пропустила только один раз. «Антверпен» сыграет без своего лучшего бомбардира, да еще и на выезде. Ставим на Ф1 (0) за 1.62.

    Также предлагаем поставить на «ИТ 2 меньше 1.0». Хозяева намного меньше пропускают, чем соперник. 0

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