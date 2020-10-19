«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Англии 19 октября 2020 года

В понедельник, 19 октября, «Лидс» на «Элланд Роуд» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало — 22:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Вулверхэмптон».

«Лидс»

«Лидс» в прошлом сезоне стал победителем Чемпионшипа и впервые за 16 лет вернулся в сильнейший дивизион Англии.

Старт в Премьер-лиге для «павлинов» выдался весьма неплохим. После четырех туров они с семью набранными очками занимают восьмое место, отставая от второй строчки только на один балл.

В первом туре «белые» на выезде уступили «Ливерпулю» со счетом 3:4, после чего одолели 4:3 дома «Фулхэм» и 1:0 в гостях «Шеффилд Юнайтед», а также перед перерывом на сборные в родных стенах добились ничьи с «Манчестер Сити» (1:1).

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А вот Кубке английской лиги «Лидс» прекратил борьбу на первом же этапе, проиграв по пенальти на своей территории второлиговому «Халлу» (1:1, пен. 8:9).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в предыдущем розыгрыше Премьер-лиги финишировал седьмым, но из-за того, что «Арсенал» взял Кубок Англии, коллектив остался без еврокубков.

В этом чемпионате Англии «волки» по два раза победили и проиграли, расположившись в турнирной таблице аж на 15 позиции, однако пятая строка находится на расстоянии всего одной виктории.

«Оранжево-черные» в текущем первенстве смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в гостях и «Фулхэм» (1:0) дома, а также уступали в родных стенах 1:3 «Манчестер Сити» и в Лондоне 0:4 «Вест Хэму».

«Вулверхэмптон» также в Кубке английской лиги уже на стадии 1/32 финала прекратил борьбу, потерпев домашнее фиаско от «Сток Сити» со счетом 0:1.

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В сезоне 2017/18 эти клубы играли в Чемпионшипе. И тогда «волки» дважды разгромили «павлинов»: 4:1 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.57.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.50.

Так как оба клуба неплохо играют в атаке, но в обороне действуют не особо надежно, поэтому рекомендуем в этом матче ставить на «верховой» поединок. 0