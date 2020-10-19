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    На «Элланд Роуд» будет «верховая» встреча?

    «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Англии 19 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Вулверхэмптон»
    Марсело Бьелса
    В понедельник, 19 октября, «Лидс» на «Элланд Роуд» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало — 22:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2020 года
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    •  Лидс 22:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Лидс»

    «Лидс» в прошлом сезоне стал победителем Чемпионшипа и впервые за 16 лет вернулся в сильнейший дивизион Англии.

    Старт в Премьер-лиге для «павлинов» выдался весьма неплохим. После четырех туров они с семью набранными очками занимают восьмое место, отставая от второй строчки только на один балл.

    В первом туре «белые» на выезде уступили «Ливерпулю» со счетом 3:4, после чего одолели 4:3 дома «Фулхэм» и 1:0 в гостях «Шеффилд Юнайтед», а также перед перерывом на сборные в родных стенах добились ничьи с «Манчестер Сити» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот Кубке английской лиги «Лидс» прекратил борьбу на первом же этапе, проиграв по пенальти на своей территории второлиговому «Халлу» (1:1, пен. 8:9).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в предыдущем розыгрыше Премьер-лиги финишировал седьмым, но из-за того, что «Арсенал» взял Кубок Англии, коллектив остался без еврокубков.

    В этом чемпионате Англии «волки» по два раза победили и проиграли, расположившись в турнирной таблице аж на 15 позиции, однако пятая строка находится на расстоянии всего одной виктории.

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    • «Оранжево-черные» в текущем первенстве смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в гостях и «Фулхэм» (1:0) дома, а также уступали в родных стенах 1:3 «Манчестер Сити» и в Лондоне 0:4 «Вест Хэму».

    «Вулверхэмптон» также в Кубке английской лиги уже на стадии 1/32 финала прекратил борьбу, потерпев домашнее фиаско от «Сток Сити» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    В сезоне 2017/18 эти клубы играли в Чемпионшипе. И тогда «волки» дважды разгромили «павлинов»: 4:1 дома и 3:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.50.

    Так как оба клуба неплохо играют в атаке, но в обороне действуют не особо надежно, поэтому рекомендуем в этом матче ставить на «верховой» поединок. 0

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    «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Англии 19 октября 2020 года. Прогноз на «Лидс» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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