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    Чья серия неудач прервется в Шеффилде?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»
    Нескен Кебано
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 18 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Футбольный клуб из Шеффилда находится на предпоследнем месте в таблице. За 4 тура «Юнайтед» не набрал ни единого балла и сумел забить всего 1 гол, пропустив при этом 6.

    В первом поединке сезона «Шеффилд Юнайтед» принимал на «Бремелл Лейн» «Вулверхэмптон». В противостоянии с «Вулвз» «клинки» проиграли всухую (0:2).

    Затем был матч в Кубке лиги. На стадии 1/32 подопечные Криса Уайлдера сразились с «Бернли» на «Терф Мур». Игра дошла до серии пенальти, в которой гости потерпели поражение (1:1, 4:5).

    Все прогнозы на АПЛ

    Во втором туре АПЛ «Шеффилд Юнайтед» в Бирмингеме влетел «Астон Вилле» (0:1), а в двух других поединках команда Криса Уайлдера была слабее «Лидса» (0:1) и «Арсенала» (1:2).

    «Фулхэм»

    Команда из Лондона на данный момент занимает последнее место в таблице чемпионата с нулем очков. За 4 поединка белые успели пропустить 11 голов, а забили при этом всего 3 мяча.

    Стартовал сезон для «Фулхэма» с лондонского дерби. На «Эмирейтс» гости потерпели поражение от «Арсенала» (0:3). А затем в Кубке лиги этот коллектив минимально обыграл «Ипсвич Таун» (1:0).

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    • Во втором туре АПЛ подопечные Скотта Паркера устроили голевую перестрелку с «Лидсом», в которой в итоге уступили (3:4), а позже была победа над «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке (2:0).

    В трех других матчах «Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» в чемпионате (0:3), «Брентфорду» в 1/8 финала Кубка лиги (0:3) и «Вулверхэмптону» в английском первенстве (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 3.38, а на победу «Фулхэма» — 3.78.

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    В начале сезона оба клуба застряли на дне. Скорее всего, они будут бороться за выживание.

    Поэтому очки, заработанные в очном противостоянии, будут цениться еще выше. В гостях лондонский клуб, который выигрывал в хотя бы в Кубке, постарается добыть нужный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Фулхэма» или ничья с коэффициентом 1.79. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 18 октября 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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