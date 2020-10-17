ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СмольниковИнтриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм Деян Ловрен сыграл в проигранном матчеФранция сокрушила Хорватию, как Надаль — Ролан Гаррос
  • 21:33
    • «Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»
  • 22:50
    • Дадонов заключил трехлетний контракт с «Оттавой»
  • 20:50
    • Терентьев вернулся в «Ростов» из «Зенита»
  • 20:32
    • «Краснодар» объявил о переходе Ионова из «Ростова»
  • 18:33
    • Азар пропустит матч с «Барселоной»
  • 18:04
    • Дадонов — второй в рейтинге свободных агентов НХЛ
  • 17:49
    • Полузащитник «Зенита» получил травму
    Все новости спорта

    «Крылышки» не дадут конкурентам уйти в отрыв?

    «Крылья Советов» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Волгарь»
    «Крылья Советов»
    В субботу, 17 октября, на «Самара Арене» «Крылья Советов» примут астраханский «Волгарь» в 16-м туре розыгрыша первой российской лиги. Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Волгарь».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Октября 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» с 32 набранными баллами находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, однако первой строке уступая всего два очка.

    «Волжане» в рамках первенства не знают горечи поражений уже в десяти поединках подряд. Последний раз они терпели фиаско еще в конце лета, проиграв в гостях «Енисею» (1:3).

    После этого самарцы одержали девять викторий и один матч был ничейным. В минувшем туре они в родных стенах одолели «Спартак-2» (2:1), а перед этим была крупная гостевая победа над «Текстильщиком» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    На «Самара Арене» «Крылышки» в текущем розыгрыше ФНЛ выиграли шесть встреч при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 18:2.

    «Волгарь»

    «Волгарь» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание. На данный момент коллектив идет с 18 баллами на 15 строке, опережая на четыре пункта зону вылета.

    Клуб из Астрахани в своей последней проведенной игре расписал домашнюю мировую с «Текстильщиком» (0:0), а туром ранее было поражение от «Алании» (0:2) в гостях.

  • Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий
  • Подводим краткие итоги первых десяти туров чемпионата России 2020/21
  • 10/10/2020

    • Однако перед этой 2-матчевой безвыигрышной серии, команда не знала горечи фиаско в пяти встречах подряд, выиграв в четырех из них.

    На выезде «Астрахань» в текущем чемпионате выиграла две игры при шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:11.

    Последний раз между собой эти коллективы играли в сезоне 2017/18. И тогда в рамках ФНЛ «Крылышки» дважды обыграли «Волгарь» по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.25.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    На викторию «Астрахани» дают — 11.00, ничья оценена — в 4.90.

    «Крылышки», которые нацелились вернуться в РПЛ, не имеют право тереть очки с одним из аутсайдером первенства. Прогнозируем в этом матче победу хозяев с разницей в несколько мячей.

    Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дижон — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 6-12 октября
    • 22:03 12/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Крылья Советов» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Волгарь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры