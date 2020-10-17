«Крылья Советов» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, на «Самара Арене» «Крылья Советов» примут астраханский «Волгарь» в 16-м туре розыгрыша первой российской лиги. Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Волгарь».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с 32 набранными баллами находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, однако первой строке уступая всего два очка.

«Волжане» в рамках первенства не знают горечи поражений уже в десяти поединках подряд. Последний раз они терпели фиаско еще в конце лета, проиграв в гостях «Енисею» (1:3).

После этого самарцы одержали девять викторий и один матч был ничейным. В минувшем туре они в родных стенах одолели «Спартак-2» (2:1), а перед этим была крупная гостевая победа над «Текстильщиком» (3:0).

Все прогнозы на футбол

На «Самара Арене» «Крылышки» в текущем розыгрыше ФНЛ выиграли шесть встреч при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 18:2.

«Волгарь»

«Волгарь» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание. На данный момент коллектив идет с 18 баллами на 15 строке, опережая на четыре пункта зону вылета.

Клуб из Астрахани в своей последней проведенной игре расписал домашнюю мировую с «Текстильщиком» (0:0), а туром ранее было поражение от «Алании» (0:2) в гостях.

Однако перед этой 2-матчевой безвыигрышной серии, команда не знала горечи фиаско в пяти встречах подряд, выиграв в четырех из них.

На выезде «Астрахань» в текущем чемпионате выиграла две игры при шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:11.

Последний раз между собой эти коллективы играли в сезоне 2017/18. И тогда в рамках ФНЛ «Крылышки» дважды обыграли «Волгарь» по 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.25.

На викторию «Астрахани» дают — 11.00, ничья оценена — в 4.90.

«Крылышки», которые нацелились вернуться в РПЛ, не имеют право тереть очки с одним из аутсайдером первенства. Прогнозируем в этом матче победу хозяев с разницей в несколько мячей.

Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0