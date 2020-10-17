«Интер» — «Милан». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 17 октября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 17 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Милан».

«Интер»

Миланский коллектив находится на пятой строчке в таблице чемпионата страны. За три тура черно-синие заработали 7 очков, забили 10 голов и пропустили 6. От лидеров команда отстала на 2 пункта.

После активной еврокубковой кампании «Интер» провел две контрольных встречи с далеко не самыми сильными соперниками. В этих играх миланцы раскатали «Лугано» (5:0) и «Пизу» (7:0).

А в первом туре Серии А «нерадзурри» дома принимали «Фиорентину». В сумасшедшей игре подопечные Антонио Конте вырвали победу у «фиалок» в концовке встречи (4:3).

Календарь и таблица Серии А

Затем «Интер» в гостях уверенно справился с «Беневенто» (5:2), а после матча с выходцами из Серии В команда Конте в Риме расписала мировую с «Лацио» (1:1).

«Милан»

Другая команда из одноименного города идет второй в турнирной таблице. За три тура она набрала 9 очков, забила 7 мячей и пока не пропустила ни единого гола.

Лидерскую строчку «Милан» уступает «Аталанте» по дополнительным показателям. Новый сезон «россонери» начали с квалификации ЛЕ. В 1/4 итальянский клуб обыграл «Шемрок Роверс» (2:0).

Затем была и первая победа в Серии А над «Болоньей» (2:0), после чего подопечные Стефано Пиоли прошли «Буде/Глимт» в 1/2 квалификации ЛЕ (3:2).

Во втором туре чемпионата «дьяволы» одержали верх над «Кротоне» (2:0), а затем «Милан» прошел «Риу Аве» в напряженной серии пенальти (2:2, 9:8). В третьем туре миланцы прихлопнули «Специю» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Интера» в дерби оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.64, а на победу «Милана» — 3.12.

Команда Пиоли выиграла все матчи сезона. Но она еще не сталкивалась с реальными испытаниями. В миланском дерби «Интер» победил четырежды в пяти недавних поединках. В трех победных встречах «нерадзурри» забивали 2+ гола.

Да и в этом сезоне Лукаку и компания успели отличиться 10 раз. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 с коэффициентом 2.01. 0