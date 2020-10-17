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    С «Хетафе» «Барсе» будет сложно

    «Хетафе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Ла Лиги 17 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Барселона»
    Ансу Фати
    В шестом туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 17 Октября 2020 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 22:00 Барселона Барселона
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    «Хетафе»

    Футбольный клуб из пригорода Мадрида находится на седьмой позиции в таблице. В четырех поединках Примеры синие набрали 7 очков, забили 4 гола, а пропустили 3.

    Перед играми в чемпионате «Хетафе» провел три встречи в предсезонке. В них «городские» победили «Фуэнлабраду» (2:1) и «Сарагосу» (2:0), а также уступили «Реалу» (0:6).

    В дебютной игре Примеры подопечные Пепе Бордаласа добыли три очка в противостоянии с «Осасуной» (1:0), а затем была нулевая ничья в матче с «Алавесом» (0:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В конце сентября «Хетафе» на своем поле разгромил «Бетис» (3:0), а первое поражение в сезоне синие потерпели третьего октября, влетев в Сан-Себастьяне «Реалу Сосьедад» (0:3).

    «Барселона»

    Каталонский гранд успел принять участие в трех матчах нового сезона Примеры. В этих поединках «блауграна» заработала 7 очков, а в таблице команда занимает пятую строчку.

    Перед стартом сезона «Барселона» приняла участие в трех встречах предсезонки. В товарищеских играх сине-гранатовые победили «Химнастик» (3:1), «Жирону» (3:1) и «Эльче» (1:0).

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    • В дебютной встрече Ла Лиги подопечные Рональда Кумана на «Камп Ноу» принимали «Вильярреал». На своем поле «Барса» раскатала «желтую субмарину» (4:0).

    Первого октября каталонский клуб прихлопнул «Сельту» (3:0), а тремя днями позже «Барселона» потеряла очки в противостоянии с «Севильей» на «Камп Ноу» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Хетафе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.25, на ничью — 3.72, а на победу «Барселоны» — 1.76.

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    На своем поле команда Бордаласа будет играть закрыто, но отстоять на ноль против «Барсы» очень сложно.

    Поэтому хозяева рано или поздно будут вынуждены идти вперед. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.90. 0

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    «Хетафе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Ла Лиги 17 августа 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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