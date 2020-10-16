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    «Совы» лишат «бретонцев» лидерства?

    «Дижон» — «Ренн». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Франции 16 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Ренн»
    Эдуарду Камавинга
    16 октября в рамках 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» на своем поле сыграет с «Ренном». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Прогноз на «Дижон» — «Ренн».

    «Дижон»

    «Дижон» после шести сыгранных туров находится на последнем 20-м месте в турнирной таблице Лиги 1 и имеет в активе только один набранный балл.

    Единственный пункт «совы» заработали в позапрошлом туре (27 сентября) на своем поле, сыграв в результативную ничью с «Монпелье» — 2:2.

    В остальных же поединках Лиги 1 «красно-белые» потерпели поражения с общим счетом 1:11. Так в своем последнем сыгранном матче они были разгромлены в гостях «Бордо» — 0:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Дижон» в этом чемпионате Франции провел пока три игры, раз сыграв вничью при двух фиаско, разница мячей — 2:5.

    «Ренн»

    «Ренн» занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, опережая второй «Лилль» только по дополнительным показателям.

    В шести сыгранных турах Лиги 1 «красно-черные» одержали четыре победы и расписали две мировые, забив в этих встречах соперникам 14 голов, а пропустил семь мячей.

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  • 12/10/2020

    • В минувшем игровом дне «бретонцы» на своей территории не смогли одолеть «Реймс», сыграв вничью 2:2, а перед этим они крупно обыграли в гостях 3:0 «Сент-Этьен».

    На выезде в текущем первенстве «Ренн» выиграл две игры и раз поделил очки с оппонентом, разница забитых и пропущенных — 8:3.

    В минувшем сезоне «Дижон» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 2:1, а чемпионатом ранее коллективы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Ренна» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Дижона» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.96.

    Хотя «совы» сейчас и идут на дне турнирки, но на своей арене они неплохо играют с «бретонцами».

    Прогнозируем, что и на этот раз «Дижон» без боя не сдастся. Ставим в этой игре на хозяев с форой +1. 0

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    «Дижон» — «Ренн». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Франции 16 октября 2020 года. Прогноз на «Дижон» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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