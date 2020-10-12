«Цинциннати» — «Торонто». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

В матче регулярного чемпионата МЛС «Цинциннати» примет «Торонто». Игра запланирована на 12 октября 02:30 по мск. Прогноз на «Цинциннати» — «Торонто».

«Цинциннати»

«Оранжево-синие» проиграли в трех последних матчах МЛС, причем сделали этого без единого забитого мяча. Итого, сухая серия команды длится уже 4 поединка.

Вообще «Цинциннати» — команда не «многословная». Она забила всего 2 мяча в 8 последних играх турнира. За весь отрезок сезона, то есть за 16 игр, команда забила только 8 голов. Это худший результат среди всех участников соревнования.

В прошлый раз хозяева проиграли 0:3 «Филадельфии». Ранее было два поражения от «Нью-Йорк Сити» (0:4) и «Миннесоты» (0:2).

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На домашней арене «Цинциннати» четыре раза подряд играл вничью, причем нулевую.

«Торонто»

«Торонто» набрал больше всех по очкам — 34 пункта в 16 играх. Соответственно в совей Восточной конференции гости занимают первое место.

Команда имеет 10 побед, что является абсолютно лучшим показателем турнира. При этом клуб потерпел 2 поражения. такой же показатель у «Орландо».

«Красные» выиграли четыре встречи подряд. Гости обыграли «Нью-Йорк Сити» 1:0, «Коламбус» 3:1, «Филадельфию» 2:1 и «Нью-Инглэнд Революшн» 1:0.

Про «Торонто» еще можно добавить, что команда проиграла лишь одну выездную встречу из восьми.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают 4.20 на победу «Цинциннати», 1.83 на победу «Торонто» и 3.75 на ничью.

В прошлом году «красные» дважды обыграли хозяев. Сначала была победа 2:1, а затем разгром со счетом 5:1.

«Торонто» сейчас показывает хорошие результаты, тогда как «Цинциннати» испытывает проблемы в атаке и практически не забивает. Мы ставим на победу вторых за 1.83. 0