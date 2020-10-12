ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий Поль Погба«Юнайтед» и «Сити» выглядят уязвимыми. Что не так с грандами? Томас ТухельПоследний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо
  • 23:52
    • Германия на выезде обыграла Украину
  • 23:44
    • Гол Оярсабаля принес Испании победу над Швейцарией
  • 23:06
    • Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии А
  • 21:27
    • Ансу Фати снова в старте испанской сборной
  • 21:20
    • Гнабри в атаке Германии на матч с Украиной
  • 17:40
    • Швентек — победительница «Ролан Гаррос»
  • 17:31
    • Валиева — лучшая в короткой программе на этапе Кубка России в Москве
    Все новости спорта

    «Торонто» укрепит свое лидерство на Востоке?

    «Цинциннати» — «Торонто». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Торонто»
    Алехандро Посуэло
    В матче регулярного чемпионата МЛС «Цинциннати» примет «Торонто». Игра запланирована на 12 октября 02:30 по мск. Прогноз на «Цинциннати» — «Торонто».

    «Цинциннати»

    «Оранжево-синие» проиграли в трех последних матчах МЛС, причем сделали этого без единого забитого мяча. Итого, сухая серия команды длится уже 4 поединка.

    Вообще «Цинциннати» — команда не «многословная». Она забила всего 2 мяча в 8 последних играх турнира. За весь отрезок сезона, то есть за 16 игр, команда забила только 8 голов. Это худший результат среди всех участников соревнования.

    В прошлый раз хозяева проиграли 0:3 «Филадельфии». Ранее было два поражения от «Нью-Йорк Сити» (0:4) и «Миннесоты» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    На домашней арене «Цинциннати» четыре раза подряд играл вничью, причем нулевую.

    «Торонто»

    «Торонто» набрал больше всех по очкам — 34 пункта в 16 играх. Соответственно в совей Восточной конференции гости занимают первое место.

    Команда имеет 10 побед, что является абсолютно лучшим показателем турнира. При этом клуб потерпел 2 поражения. такой же показатель у «Орландо».

  • Месси, Моуринью и другие. Победители и проигравшие по итогам трансферного окна
  • Подводим итоги самого странного трансферного окна последних лет
  • 07/10/2020

    • «Красные» выиграли четыре встречи подряд. Гости обыграли «Нью-Йорк Сити» 1:0, «Коламбус» 3:1, «Филадельфию» 2:1 и «Нью-Инглэнд Революшн» 1:0.

    Про «Торонто» еще можно добавить, что команда проиграла лишь одну выездную встречу из восьми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают 4.20 на победу «Цинциннати», 1.83 на победу «Торонто» и 3.75 на ничью.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    В прошлом году «красные» дважды обыграли хозяев. Сначала была победа 2:1, а затем разгром со счетом 5:1.

    «Торонто» сейчас показывает хорошие результаты, тогда как «Цинциннати» испытывает проблемы в атаке и практически не забивает. Мы ставим на победу вторых за 1.83. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ирландия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Казахстан — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хорватия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Литва — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эстония — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Финляндия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Цинциннати» — «Торонто». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года. Прогноз на «Цинциннати» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры