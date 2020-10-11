Норвегия — Румыния. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Лигу наций 11 октября 2020 года

В воскресенье, 11 октября, в третьем туре Лиги наций дивизиона Б группы 1 Норвегия на своем поле примет Румынию. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Норвегия — Румыния.

Норвегия

В четверг сборная Норвегии провела полуфинальный стыковой матч за право сыграть в финальной части Евро-2020, где в экстра-тайме проиграла команде Сербии со счетом 1:2.

Прошедший поединок был для «викингов» третьим в этом году. В прошлом месяце они провели два матча в новом розыгрыше Лиги наций.

Стартовали северяне в этом турнире с домашнего поражения от Австрии (1:2), однако затем смогли на выезде разгромить неуступчивую Северную Ирландию со счетом 5:1.

Все прогнозы на Лигу наций

Отметим, что в классическом отборочном цикле к континентальному первенству норвежцы проиграли лишь раз, уступив в гостях 1:2 Испании еще на старте турнира, а в 9 других поединках они четырежды выиграли и пять матчей свели вничью.

Румыния

Сборная Румынии также накануне потерпела поражение в стыках к Евро-2020. «Желтые» на выезде уступили в гостях команде Исландии со счетом 1:2.

А вот в сентябрьских поединках Лиги наций «трехцветные» смогли разжиться четырьмя очками, которые позволяют пока идти им во главе своего квартета.

На старте турнира румыны на своей территории упустили викторию в матче с Северной Ирландией (1:1), после чего довольно-таки неожиданно обыграли в гостях Австрию — 3:2.

В квалификации к чемпионату Европы Румыния заняла лишь четвертое место в своей группе, опередив лишь «карликов» в лице Фарер и Мальты.

Как раз в отборе к Евро-2020 эти сборные играли в одной группе. И оба очных противостояния победителя не выявили — 2:2 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.96.

На викторию Румынии дают — 3.96, ничья оценена — в 3.52.

У этих сборных с реализацией все в порядке. Почти в каждом матче они забивают голы. Прогнозируем, что и на этот раз эта тенденция повторится. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0