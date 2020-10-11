Англия — Бельгия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу наций 11 октября 2020 года

Сборная Англии встретится с командой Бельгии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 11 октября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:00 мск. Прогноз на Англия — Бельгия.

Англия

Сборная Англии в начале недели снова попала в скандальную историю. Несколько футболистов национальной команды (а речь идет о Джейдоне Санчо, Бене Чиллуэле и Тэмми Абрахаме) устроили бурную вечеринку накануне приезда в сборную.

История, конечно же, просочилась в СМИ, футболистов сразу же отстранили от товарищеской встречи с Уэльсом. Сыграют ли они с Бельгией — пока неизвестно.

Против Уэльса главный тренер сборной Англии выставил далеко не самый основной состав, но парни отлично справились с работой, разгромив соперника со счетом 3:0.

Первые голы за национальную команду забили Доминик Кэлверт-Льюин, Конор Коуди и Дэнни Ингз. И это первый случай с 1963 года, когда за сборную Англии в одном матче забили сразу три футболиста, для которых эти голы стали дебютными.

В общем, Саутгейт проверил ближайший резерв, и наверняка тренер англичан остался доволен. Теперь он знает, что если кто-то вдруг загуляет, это не станет большой проблемой.

В новом розыгрыше Лиги наций сборная Англии стартовала с победы над Исландией и ничьей с Данией. Один забитый мяч в двух встречах — это, конечно, совсем так себе результат.

Бельгия

Тем временем Бельгия стартовала с двух побед. Команда Роберто Мартинеса сначала уверенно выиграла у Дании, а потом разгромила Исландию со счетом 5:1.

Бельгийцы в своем сильнейшем составе выглядят, конечно, абсолютно непробиваемой стеной. Правда, у Мартинеса не будет возможности выставить против Англии всех сильнейших. У Эдена Азара снова травма, Тибо Куртуа получил повреждение уже в расположении сборной. Но остальные звезды, включая Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку, сыграют на «Уэмбли».

Все прогнозы на Лигу наций

Бельгия за несколько дней до поездки в Лондон тоже провела товарищескую игру. Бельгийцы сыграли вничью с Кот-д`Ивуаром (1:1). Наверное, кого-то этот результат удивил. Но на самом деле, ничего странного, Бельгия играла, по сути, вторым составом. Ну и не надо забывать, что у ивуарийцев достаточно звездная команда.

Прогноз и ставка

Букмекеры затрудняются ответить на вопрос, как завершится предстоящий матч. На победу Англии можно поставить за 2.83, на ничью за 3.46, а на победу Бельгии — за 2.78.

Матч на «Уэмбли» преподносят, в первую очередь, как шанс для Англии взять у Бельгии реванш за поражение на чемпионате мира в России. Англичане сначала проиграли бельгийцами на групповом этапе, а позже в матче за третье место.

В общем, игра действительно принципиальная, особенно для Англии. Но от ставки на хозяев наверное лучше воздержаться, хотя Англия, например, в предыдущем розыгрыше Лиги наций выиграла на выезде даже у Испании. Но здесь ситуация немного другая.

Самая оптимальная ставка — на общий тотал матча больше 2,5 за 2.05. Англичане на «Уэмбли» всегда показывают зрелищный футбол, осторожность, как правило, отходит на второй план.

И еще один вариант — тотал второго тайма больше 1,5 за 2.21. 0