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    Сан-Марино не избежит очередного крупного фиаско?

    Словения — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.04) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Сан-Марино
    Голкипер сборной Сан-Марино
    В среду, 7 октября, сборная Словении на своем поле примет национальную команду Сан-Марино в контрольном поединке. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Словения — Сан-Марино.

    Словения

    Сборная Словении, которая в своей истории принимала участие в финальных частях чемпионатов мира и Европы, сейчас переживает не лучшие свои времена.

    В минувшем розыгрыше Лиги наций словенцы заняли последнее место в своем квартете, так и не выиграв ни одной игры, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

    Отборочный турнир к Евро-2020 «парни» провели также неудачно, финишировав на четвертом месте среди шести команд, опередив лишь Израиль и Латвию. В 10 матчах они четырежды победили, дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

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    В сентябре Словения сыграла две игры в новом розыгрыше Лиги наций. Сперва была домашняя мировая с Грецией (0:0), а затем победа над Молдавией (1:0) также в родных стенах.

    Сан-Марино

    Сан-Марино — слабейшая сборная мира по версии рейтинга ФИФА. За всю истории ее существования она добыла лишь одну викторию, еще в 2004 году над Лихтенштейном (1:0) в товарняке.

    А последний раз аппенинцы не проигрывали в 2014 году. В рамках отбора к Евро-2016 они на своем поле устояли против Эстонии — 0:0.

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    • После того они терпели лишь фиаско. В предыдущем розыгрыше Лиги наций и отбора к Евро-2020 санмаринцы все матчи проиграли (и большинство очень крупно) и забили только один гол.

    В новом розыгрыше ЛН «футбольные карлики» вновь только уступали — 0:1 в гостях Гибралтару и в родных стенах 0:2 Лихтенштейну.

    Между собой эти сборные играли четыре раза. Все встречи выиграли словенцы — 6:0 и 5:0 дома, а также 3:0 и 2:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры безоговорочным фаворитом считают хозяев. На победу Словении предлагают — 1.02.

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    На викторию Сан-Марино дают — 80.00, ничья оценена — в 20.00.

    Победитель в этом поединке ясен еще до стартового свистка. Вот только с каким гандикапом выиграют словенцы? Прогнозируем, что с разницей не меньше, чем в четыре мяча. 0

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    Словения — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.04) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года. Прогноз на Словения — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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