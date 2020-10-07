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    Украина неудачно сыграет в Париже?

    Франция — Украина. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Украина
    Антуан Гризманн
    7 октября в товарищеском поединке сборная Франции в Париже примет национальную команду Украины. Игра начнется в 22:00. Прогноз на Франция — Украина.

    Франция

    У сборной Франции на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой она добилась восьми побед и раз сыграла вничью.

    Последний раз французы терпели фиаско летом 2019 года, уступив тогда в гостевой встрече Турции со счетом 0:2 в рамках отбора к чемпионату Европы.

    В том квалификационном цикле «трехцветные» выиграли восемь матчей при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных в этих поединках составила — 25:6.

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    В этом году Франция провела две игры, которые пришлись на матчи Лиги наций. 5 сентября она в гостях одолела 1:0 Швецию, а 8 числа в родных стенах переиграла Хорватию — 4:2.

    Украина

    Сборная Украины уступила в своей последней проведенной игре на выезде Испании (0:4) в Лиге наций. Этим фиаско она прервала свою 12-матчевую беспроигрышную серию.

    Немного ранее в этом же турнире «желто-синие» в родных стенах одолели со счетом 2:1 национальную команду Швейцарии.

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    • В квалификации к Евро-2020 украинцы финишировали первыми в своей группе, обойдя Португалию. Команда выиграла шесть встреч при одной мировой.

    Между собой эти сборные провели девять матчей. Только в одной из них победу праздновали украинцы, трижды победитель не был выявлен и пять раз выигрывали французы. Общий счет 14:5 в пользу Франции.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.40.

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    На викторию Украины дают — 8.00, ничья оценена — в 4.50.

    Украинцы неудачно играют против топ-сборных. Прогнозируем, что и на этот раз Украина не зацепится за приемлемый результат. Ставим в этой игре на викторию хозяев с форой -1. 0

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    Франция — Украина. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года. Прогноз на Франция — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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