«Бордо» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 04.10.2020

«Бордо» и «Дижон» встретятся в 6-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Матмют Атлантик». Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Дижон».

«Бордо»

Прошлый чемпионат Франции, который был завершен досрочно, «Бордо» закончил лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

В новом сезоне команда, которую возглавляет Жан-Луи Гассе, стартовала не лучшим образом. В пяти турах была добыта всего одна победа — над «Анжером» со счетом 2:0.

Кроме того, «Бордо» сразу три матча свел вничью с одинаковым счетом 0:2 (против «Нанта», «Лиона» и «Ниццы»), а также проиграл «Лансу» — 1:2. Как видим, в пяти турах «Бордо» пропустил лишь в одном матче.

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В турнирной таблице чемпионата Франции «Бордо» на данном этапе расположился на 12-м месте.

«Дижон»

«Дижон» в прошлом чемпионате финишировал на 16-й позиции.

В новом сезоне дела у команды идут еще хуже. В пяти турах добыто лишь 1 очко, и «Дижон» закономерно располагается на последнем месте в таблице.

В четырех первых турах «Дижон» поочередно проиграл «Анжеру» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2) и «Страсбургу» (0:1). В четырех матчах подопечные Стефана Жобара отличились лишь один раз.

И лишь в 5-м туре удалось прервать кошмарную серию, сыграв вничью с «Монпелье» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Бордо» букмекеры дают коэффициент 1,77, на ничью — 3,92, а на победу «Дижона» — 5,10.

В прошлом сезоне команды играли друг против друга три раза. В чемпионате «Бордо» выиграл на выезде со счетом 2:0, а ответная встреча завершилась вничью — 2:2. А в Кубке лиги «Бордо» вновь одержал победу со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на матч — победа «Бордо» с коэффициентом 1,77. 0