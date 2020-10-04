ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАПобедить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 Луис СуаресПримера. «Атлетико» встретится с «Вильярреалом», «Барселона» дома сыграет с «Севильей»
  • 16:00
    • «Уфа» и «Ротор» голов не забили
  • 14:27
    • Агент подтвердил трансфер Вендела в «Зенит»
  • 14:11
    • Рублев пробился в четвертый круг на «Ролан Гаррос»
  • 08:14
    • «Зенит» согласовал трансфер хавбека «Спортинга»
  • 07:44
    • «Краснодар» начнет групповой турнир Лиги чемпионов с «Ренном»
  • 07:30
    • «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
  • 07:16
    • Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ
    Все новости спорта

    Удастся ли «Бордо» выиграть на своем поле?

    «Бордо» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 04.10.2020

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Бордо Прогнозы на Дижон Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Дижон»
    Лоран Косельни
    «Бордо» и «Дижон» встретятся в 6-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Матмют Атлантик». Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Дижон».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 04 Октября 2020 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 16:00 Дижон Дижон
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Бордо»

    Прошлый чемпионат Франции, который был завершен досрочно, «Бордо» закончил лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

    В новом сезоне команда, которую возглавляет Жан-Луи Гассе, стартовала не лучшим образом. В пяти турах была добыта всего одна победа — над «Анжером» со счетом 2:0.

    Кроме того, «Бордо» сразу три матча свел вничью с одинаковым счетом 0:2 (против «Нанта», «Лиона» и «Ниццы»), а также проиграл «Лансу» — 1:2. Как видим, в пяти турах «Бордо» пропустил лишь в одном матче.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Бордо» на данном этапе расположился на 12-м месте.

    «Дижон»

    «Дижон» в прошлом чемпионате финишировал на 16-й позиции.

    В новом сезоне дела у команды идут еще хуже. В пяти турах добыто лишь 1 очко, и «Дижон» закономерно располагается на последнем месте в таблице.

  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Марсель»
  • 14/09/2020

    • В четырех первых турах «Дижон» поочередно проиграл «Анжеру» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2) и «Страсбургу» (0:1). В четырех матчах подопечные Стефана Жобара отличились лишь один раз.

    И лишь в 5-м туре удалось прервать кошмарную серию, сыграв вничью с «Монпелье» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бордо» букмекеры дают коэффициент 1,77, на ничью — 3,92, а на победу «Дижона» — 5,10.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В прошлом сезоне команды играли друг против друга три раза. В чемпионате «Бордо» выиграл на выезде со счетом 2:0, а ответная встреча завершилась вничью — 2:2. А в Кубке лиги «Бордо» вновь одержал победу со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Бордо» с коэффициентом 1,77. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.71
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020     Юрген Клопп
  • Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
    • 15:19 29/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бордо» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 04.10.2020. Прогноз на «Бордо» — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры