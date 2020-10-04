«Бордо» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 04.10.2020

«Бордо»
Прошлый чемпионат Франции, который был завершен досрочно, «Бордо» закончил лишь на 12-м месте в турнирной таблице.
В новом сезоне команда, которую возглавляет Жан-Луи Гассе, стартовала не лучшим образом. В пяти турах была добыта всего одна победа — над «Анжером» со счетом 2:0.
Кроме того, «Бордо» сразу три матча свел вничью с одинаковым счетом 0:2 (против «Нанта», «Лиона» и «Ниццы»), а также проиграл «Лансу» — 1:2. Как видим, в пяти турах «Бордо» пропустил лишь в одном матче.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Бордо» на данном этапе расположился на 12-м месте.
«Дижон»
«Дижон» в прошлом чемпионате финишировал на 16-й позиции.
В новом сезоне дела у команды идут еще хуже. В пяти турах добыто лишь 1 очко, и «Дижон» закономерно располагается на последнем месте в таблице.
В четырех первых турах «Дижон» поочередно проиграл «Анжеру» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2) и «Страсбургу» (0:1). В четырех матчах подопечные Стефана Жобара отличились лишь один раз.
И лишь в 5-м туре удалось прервать кошмарную серию, сыграв вничью с «Монпелье» (2:2).
Прогноз и ставка
На победу «Бордо» букмекеры дают коэффициент 1,77, на ничью — 3,92, а на победу «Дижона» — 5,10.
В прошлом сезоне команды играли друг против друга три раза. В чемпионате «Бордо» выиграл на выезде со счетом 2:0, а ответная встреча завершилась вничью — 2:2. А в Кубке лиги «Бордо» вновь одержал победу со счетом 2:0.
Прогноз и ставка на матч — победа «Бордо» с коэффициентом 1,77. 0