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    По силам ли «Милану» «Риу Аве»?

    «Риу Аве» — «Милан». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Милан»
    Браим Диас
    В квалификации Лиги Европы «Риу Аве» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Риу Аве» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Риу Аве» — «Милан».

    «Риу Аве»

    На старте квалификации Лиги Европы португальская команда из города Вила-ду-Конди прошла боснийский клуб «Борац Баня Лука» (2:0).

    А 20 сентября «Риу Аве» принял участие в первом туре чемпионата Португалии. В выездном поединке эта команда по разу обменялась голами с «Тонделой» (1:1).

    В полуфинале Лиги Европы португальский коллектив встретился с «Бешикташем». Игра на «Водафон Парк» дошла до серии пенальти, в которой гости одержали верх (1:1, 4:2).

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    Затем был еще один матч в чемпионате страны. На этот раз «Риу Аве» дома принимал «Виторию» Гимарайнш. Встреча на своем поле завершилась для хозяев вничью (0:0).

    «Милан»

    Перед стартом нового сезона команда из одноименного города сыграла в четырех контрольных встречах, в которых она победила «Новару» (4:2), «Монцу» (4:1), «Виченца Виртус» (5:1) и «Брешию» (3:1).

    А после предсезонки «Милан» принял участие в первом матче квалификации Лиги Европы. В Дублине «россонери» спокойно прошли «Шемрок Роверс» (2:0).

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    • Новый сезон Серии А подопечные Стефано Пиоли начали с поединка на «Сан-Сиро» против «Болоньи», в котором они одержали верх (2:0).

    В полуфинале квалификации «Милан» в родных стенах обыграл «Буде/Глимт» из Норвегии (3:2), а во втором туре итальянского первенства красно-черные одолели «Кротоне» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Риу Аве» в грядущей встрече оценивается в 4.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.66, а на победу «Милана» — 1.85.

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    На старте сезона команда Пиоли находится в хорошей форме. В заключительном матче квалификации миланцы сделают все, чтобы пройти в групповой раунд.

    Наши прогноз и ставка — победа «Милана» с коэффициентом 1.85. 0

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    «Риу Аве» — «Милан». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Риу Аве» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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