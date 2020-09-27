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    Уйдет ли «Наполи» в отрыв от «Дженоа»?

    «Наполи» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Серии А 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Дженоа»
    Лоренсо Инсинье
    В рамках 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» встретится с «Дженоа» на стадионе «Сан-Паоло». Игра запланирована на 27-е сентября. Стартовый свисток дадут в 16:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Наполи»

    В новый сезон «Наполи» вошел хорошо, начав с двух побед в межсезонье и стартовав с победы в Серии А.

    Хозяева выиграли у «Пармы» в прошлом туре со счетом 2:0. В рамках межсезонной подготовки «адзурри» разгромили с одинаковым результатом 4:0 «Пескару» и «Терамо».

    В Серии А у команды две победы подряд. А если говорить о домашних выступлениях, то в турнире у «неаполитанцев» 7-матчевая беспроигрышная серия, причем в шести играх коллектив побеждал.

    Календарь и таблица Серии А

    Отметим, что «Наполи» пропускал только в одном из четырех последних поединков на домашнем стадионе.

    «Дженоа»

    Гости откровенно плохо выступили в прошлом сезоне. Они боролись за выживание и у них получилось сохранить прописку в элите итальянского футбола.

    В новом сезоне «Дженоа» стартовала с разгромной победы над новичком турнира «Кротоне». «Красно-синие» выиграли со счетом 4:1.

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    Эт была четвертая победа команды подряд. Ранее в межсезонье «Дженоа» у «Каррарезе» и «Карпи» с одинаковым счетом 2:1, а в последнем туре Серии А 2019/2020 клуб одержал победу над «Вероной», забив три безответных мяча.

    В пяти последних гостевых играх турнира гости одержали только одну победу, проиграв при этом дважды и дважды сыграв вничью.

    Прогноз

    «Наполи» — фаворит этого противостояния, на победу которого дают 1.33. На победу «Дженоа» предлагают коэффициент 9.20. Ничья оценивается цифрой 5.80.

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    • «Неаполитанцы» хорошо играют дома и давно не уступали на своем поле. «Дженоа» в гостях играла не так уверенно, если смотреть на последние матчи.

    Прошлая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Наполи», а перед этим было две ничьи. Хотим предложить вариант, при котором «Дженоа» не должна отстать больше, чем на один мяч. Коэффициент составляет 1.97. 0

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    «Наполи» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Серии А 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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