«Наполи» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Серии А 27 сентября 2020 года

В рамках 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» встретится с «Дженоа» на стадионе «Сан-Паоло». Игра запланирована на 27-е сентября. Стартовый свисток дадут в 16:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Дженоа».

«Наполи»

В новый сезон «Наполи» вошел хорошо, начав с двух побед в межсезонье и стартовав с победы в Серии А.

Хозяева выиграли у «Пармы» в прошлом туре со счетом 2:0. В рамках межсезонной подготовки «адзурри» разгромили с одинаковым результатом 4:0 «Пескару» и «Терамо».

В Серии А у команды две победы подряд. А если говорить о домашних выступлениях, то в турнире у «неаполитанцев» 7-матчевая беспроигрышная серия, причем в шести играх коллектив побеждал.

Календарь и таблица Серии А

Отметим, что «Наполи» пропускал только в одном из четырех последних поединков на домашнем стадионе.

«Дженоа»

Гости откровенно плохо выступили в прошлом сезоне. Они боролись за выживание и у них получилось сохранить прописку в элите итальянского футбола.

В новом сезоне «Дженоа» стартовала с разгромной победы над новичком турнира «Кротоне». «Красно-синие» выиграли со счетом 4:1.

Эт была четвертая победа команды подряд. Ранее в межсезонье «Дженоа» у «Каррарезе» и «Карпи» с одинаковым счетом 2:1, а в последнем туре Серии А 2019/2020 клуб одержал победу над «Вероной», забив три безответных мяча.

В пяти последних гостевых играх турнира гости одержали только одну победу, проиграв при этом дважды и дважды сыграв вничью.

Прогноз

«Наполи» — фаворит этого противостояния, на победу которого дают 1.33. На победу «Дженоа» предлагают коэффициент 9.20. Ничья оценивается цифрой 5.80.

«Неаполитанцы» хорошо играют дома и давно не уступали на своем поле. «Дженоа» в гостях играла не так уверенно, если смотреть на последние матчи.

Прошлая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Наполи», а перед этим было две ничьи. Хотим предложить вариант, при котором «Дженоа» не должна отстать больше, чем на один мяч. Коэффициент составляет 1.97. 0