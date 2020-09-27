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    Поднимется ли «Галатасарай» на вершину?

    «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогнозы (к. 2.45) и ставки на чемпионат Турции 27 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Фенербахче»
    «Галатасарай» идет на втором месте
    «Галатасарай» сыграет с «Фенербахче» в рамках 3-го тура турецкой Суперлиги. Матч состоится 27 сентября в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Фенербахче».
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Сентября 2020 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Галатасарай»

    В прошлом сезоне «Галатасарай» провали выступления в чемпионате страны. По его итогам команда заняла лишь шестое место.

    Провал клуба лишь подчеркивает то, что он на четыре очка отстал от зоны еврокубков. Между тем, дистанция до чемпиона «Башакшехира» составила 13 баллов.

    В новом сезоне коллектив успел сыграть в двух матчах, в которых он набрал 6 очков и занимает второе место с отставанием в один балл от лидера «Фатих Карагюмрюк».

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    Также команда выступает в Лиге Европы, в где в квалификации прошла «Нефтчи» (3:1) и «Хайдук» (2:0).

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» в прошлом сезоне выступил в Суперлиге еще хуже. Отставание от грядущего соперника составила три очка.

    Команда в минувшем первенстве Турции заняла седьмую позицию.

    В межсезонье клуб провел пять товарищеских встреч: три из них он выиграл и два свел вничью.

    В новом сезоне Суперлиги «Канарейки» одержали одну победу и в одной игре разошлась мировой. Обыграть им удалось «Ризеспор» (2:1), а ничья пришлась на матч против «Хатайспор» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0

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    «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогнозы (к. 2.45) и ставки на чемпионат Турции 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Фенербахче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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