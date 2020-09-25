«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на Бундеслигу 25 сентября 2020 года

В пятницу, 25 сентября, берлинская «Герта» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» во 2-м туре чемпионата Германии. Матч состоится 25 сентября в Берлине, начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Айнтрахт».

«Герта»

Берлинская «Герта» заняла десятое место по итогам прошлого сезона Бундеслиги, набрав 41 очков в 34 матчах, при разнице мячей 48-59.

Перед стартом нового сезона «Герта» провела несколько неудачных контрольных матчей, проиграв «Аяксу», «ПСВ Эйндховен» и «Гамбургу».

Сезон для «Герты» начался с вылета из Кубка Германии — уже в первом раунде команда Бруно Лаббадии проиграла выступающему во второй Бундеслиге «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5.

В чемпионате Германии берлинцы стартовали с уверенной выездной победы над бременским «Вердером» со счетом 4:1, забив по два мяxа в каждом из таймов.

«Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» закончил прошлый сезон на 9 месте с 45 очками. Разница мячей 59-60.

Сезон коллектив закончил 27 июня матчем против «Падерборна», в котором подопечные Ади Хюттера выиграли со счетом 3:2.

В августе немецкий клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы с швейцарским «Базелем», потерпев поражение со счетом 0:1 и покинув турнир.

Также в августе франкфуртцы провели контрольные матчи с «Монако» (1:1), «ПСВ Эйндховен» (2:1) и «Аяксом» (1:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

В новом сезоне «Айнтрахт» успел победить «Мюнхен-1860» (2:1) в Кубке Германии, а чемпионат начал с домашней ничьей с «Арминией» — 1:1.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» дома сыграл с «Гертой» вничью 2:2, а на выезде победил 4:1. Всего в Берлине «орлы» в последних пяти матчах трижды проиграли и дважды выиграли.

Прогноз и ставки

На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Айнтрахта» — 3.05.

Сложно понять, что ждать от «Герты» — берлинцы испытывают проблемы в обороне, но неплохо разобрались с «Вердером». Тем не менее, прогнозируем, что «Айнтрахт» не проиграет на выезде.

Матч может выйти результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1.55. 0