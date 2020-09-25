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    Увезет ли «Айнтрахт» очки из Берлина?

    «Герта» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на Бундеслигу 25 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Айнтрахт»
    «Айнтрахт»
    В пятницу, 25 сентября, берлинская «Герта» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» во 2-м туре чемпионата Германии. Матч состоится 25 сентября в Берлине, начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Сентября 2020 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 21:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
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    «Герта»

    Берлинская «Герта» заняла десятое место по итогам прошлого сезона Бундеслиги, набрав 41 очков в 34 матчах, при разнице мячей 48-59.

    Перед стартом нового сезона «Герта» провела несколько неудачных контрольных матчей, проиграв «Аяксу», «ПСВ Эйндховен» и «Гамбургу».

    Сезон для «Герты» начался с вылета из Кубка Германии — уже в первом раунде команда Бруно Лаббадии проиграла выступающему во второй Бундеслиге «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5.

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  • 21/09/2020

    • В чемпионате Германии берлинцы стартовали с уверенной выездной победы над бременским «Вердером» со счетом 4:1, забив по два мяxа в каждом из таймов.

    «Айнтрахт»

    Франкфуртский «Айнтрахт» закончил прошлый сезон на 9 месте с 45 очками. Разница мячей 59-60.

    Сезон коллектив закончил 27 июня матчем против «Падерборна», в котором подопечные Ади Хюттера выиграли со счетом 3:2.

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  • 18/09/2020

    • В августе немецкий клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы с швейцарским «Базелем», потерпев поражение со счетом 0:1 и покинув турнир.

    Также в августе франкфуртцы провели контрольные матчи с «Монако» (1:1), «ПСВ Эйндховен» (2:1) и «Аяксом» (1:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В новом сезоне «Айнтрахт» успел победить «Мюнхен-1860» (2:1) в Кубке Германии, а чемпионат начал с домашней ничьей с «Арминией» — 1:1.

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    В прошлом сезоне «Айнтрахт» дома сыграл с «Гертой» вничью 2:2, а на выезде победил 4:1. Всего в Берлине «орлы» в последних пяти матчах трижды проиграли и дважды выиграли.

    Прогноз и ставки

    На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Айнтрахта» — 3.05.

    Сложно понять, что ждать от «Герты» — берлинцы испытывают проблемы в обороне, но неплохо разобрались с «Вердером». Тем не менее, прогнозируем, что «Айнтрахт» не проиграет на выезде.

    Матч может выйти результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1.55. 0

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