«Челси» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года

В 1/16 финала Кубка лиги «Челси» будет принимать «Барнсли». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 23 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Челси» — «Барнсли».

«Челси»

В конце минувшего сезона лондонский клуб встретился с «Арсеналом» в финале Кубка ФА. Тот матч завершился для синих поражением (1:2).

Затем «Челси» провел ответку против «Баварии» в Лиге чемпионов. В Мюнхене команда Фрэнка Лэмпарда была разгромлена (1:4).

29 августа «аристократы» провели контрольную встречу с «Брайтоном», в которой сыграли вничью (1:1), а новый сезон АПЛ начался для лондонцев с победы над тем же «Брайтоном» (3:1).

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Во втором туре Премьер-лиги «Челси» дома проиграл «Ливерпулю» (0:2). В таблице чемпионата синие пока находятся на 11 позиции.

«Барнсли»

Новый сезон в Англии команда из одноименного города открыла для себя матчем в Кубке лиги. На стадии 1/64 она прошла «Ноттингем Форест» (1:0).

Затем был первый тур Чемпионшипа, в котором «Барнсли» на своем поле принимал «Лутон Таун» и потерпел поражение (0:1).

В следующем раунде Кубка лиги «дворняги» сошлись с «Мидлсбро». В гостевой встрече подопечные Герхарда Штрубера одержали победу (2:0).

Во втором туре Чемпионшипа «Барнсли» уступил «Редингу» (0:2). Пока с нулем очков в активе и разницей голов 0:3 красные идут 20 в таблице.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.19, на ничью — 7.70, а на победу «Барнсли» — 17.0.

В кубковой игре у Лэмпарда будет возможность выпустить своих новичков, чтобы те улучшили взаимопонимание на поле. Обоймы лондонцев должно хватить для уверенной победы.

Наши прогноз и ставка — «Челси» забьет в обоих таймах за 1.75. 0