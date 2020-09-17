«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Кубка английской Лиги 17 сентября 2020 года

«Бернли» сыграет в гостях с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 2-го раунда Кубка английской Лиги. Матч состоится 17 сентября — начало в 19:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед».

«Бернли»

«Бернли» провел приличный прошлый сезон, финишировав в турнирной таблице на 10-й строчке. Команда Шона Дайча лишь на пять баллов отстала от зоны еврокубков.

Несмотря на старт новой кампании АПЛ, «кларетовые» еще не провели в ней ни одного матча. Дело в том, что их матч 1-го тура против «МЮ» был перенесен из-за выступлений соперника в еврокубках минувшим летом.

Коллектив одержал лишь одну победу в пяти предыдущих поединках во всех турнирах. В единственной товарищеской встрече в межсезонье он сыграл вничью с «Престоном» (0:0).

«Шеффилд Юнайтед»

В своем первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место. Команда Криса Уайлдера могла рассчитывать даже на путевку в еврокубки, но в последний момент все-таки отстала от конкурентов.

«Клинки» проиграли три заключительных матча в минувшем чемпионате, но в целом кампанию можно признать успешной.

Вопреки ожиданиям, команда боролась не за выживание, а за участие в еврокубках, сразу после паузы были разговоры даже про Лигу чемпионов.

В стартовом туре новой кампании АПЛ она уступила дома «Вулверхэмптону» (0:2). Тем самым победа над «Дерби Каунти» (2:0) в межсезонье остается единственной в шести прошлых играх.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,10. 0