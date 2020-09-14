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    «Сошо» будет ближе к успеху?

    «Тулуза» — «Сошо». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Лиги 2 14 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Сошо
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Сошо»
    Кристоф Дьедиу
    В матче 3-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» сыграет с «Сошо» на стадионе «Мунисипаль». Игра намечена на 14 сентября. Начало в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Сошо».

    «Тулуза»

    «Тулуза» вылетела из Лиги 1 и пока что даже в Лиге 2 у команды дела идут не очень. Хозяева за два тура не набрали ни одного балла, потерпев два фиаско.

    «Фиолетовые» «Дюнкерку» со счетом 0:1 в первом туре, а во втором уступили «Греноблю» с результатом 3:5. Таким образом, на старте сезона команда пропустила 6 голов, что является худшим результатом.

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    «Тулуза» не смогла выиграть в девяти официальных домашних матчах. 8-матчевая серия была установлена в рамках Лиги 1 прошлого сезона. Она продолжилась после игры с «Дюнкерком».

    «Сошо»

    В отличие от соперника гости стартовали отлично. Они выиграли две встречи подряд. Так что есть шанс улучшить статистику и продлить серию.

    «Сошо» в первом туре обыграл «Осер» со счетом 2:0. Во втором поединке коллектив обыграл «Труа» с результатом 2:1.

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    У команды 4 забитых и один пропущенный мяч. Это один из лучших результатов в плане обороны. Благодаря надежности клуб занимает 4 место с 6 очками на счету.

    Отметим, что до победы над «Осером» команда не могла выиграть в гостях на протяжении восьми выступлений.

    Прогноз

    «Тулуза» крайне неудачно стартовала. Несмотря на то, что команда недавно вылетела из Лиги 1 и якобы должна обладать преимуществом, уверенности в успехе хозяев нет.

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    • По коэффициентам разрыв небольшой. 2.39 дают на «Тулузу» и 3.35 поставили на «Сошо». Ничья оценивается в 3.00.

    «Сошо» мало пропускает на старте сезона, при этом во всех двух случаях брал максимум очков. Мы ставим на то, что гости как минимум не проиграют. Предлагаем вариант с подстраховкой «Ф2(0)» за 2.28. 0

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    «Тулуза» — «Сошо». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Лиги 2 14 сентября 2020 года. Прогноз на «Тулуза» — «Сошо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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