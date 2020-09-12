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    Наберет ли «Ницца» очки в Монпелье?

    «Монпелье» — «Ницца». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ницца»
    Футболисты «Ниццы»
    В субботу, 12 сентября, «Монпелье» на своем поле примет «Ниццу» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ла Моссон», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Ницца».
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Сентября 2020 года
    Монпелье
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    •  Монпелье 18:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Монпелье»

    «Монпелье» по итогам прошлого сезона французской Лиги 1 занял восьмое место, не сумев пробиться в еврокубки.

    В межсезонье «паладины» провели ряд товарищеских матчей, но особых успехов в них не добились, если не считать победу над малоизвестным «Родезом» (3:1).

    Первый тур нового сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна пропустили, а вот втором в гостях потерпели поражение от «Ренна» (1:2).

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    Из-за дисквалификации в ближайшем матче за «Монпелье» не сыграет Флоран Молле.

    «Ницца»

    «Ницца» завершила сезон 2019/20 на пятой строчке, благодаря чему получила путевку в Лигу Европы.

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    • Перед стартом нового сезона «красно-черные» тоже провели много контрольных игр, в которых, в частности, обыграли «Льеж» (2:1) и «Ренн» (3:2), но уступили «Рейнджерс» (0:2) и «Монако» (2:3).

    В первом туре нового сезона команда Патрика Виейра победила «Ланс» (2:1), после чего нанесла поражение «Страсбуру» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у «Ниццы» восстанавливаются Робсон Бамбу и Клод Морис Алексис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.20, победа «Ниццы» — 3.40, ничья — 3.30.

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    «Паладины» провели всего одну официальную игру в этом сезоне, поэтому судить об их форме довольно сложно.

    Впрочем, исходя даже из поражения от «Ренна» и неудач в контрольных встречах, можно сделать вывод, что «Монпелье» пока готов не на 100 процентов.

    А вот у «красно-черных» дела идут куда лучше. Да, они обыграли не самых сильных противников, но сам факт их побед придает уверенности. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют» за 1.71.

    Другой вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70. Это команды примерно одного уровня, поэтому высоки шансы на то, что оборона и осторожность выйдут на первый план в этом матче. 0

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    «Монпелье» — «Ницца». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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