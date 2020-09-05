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    Все новости спорта

    Справится ли Бельгия с Данией?

    Дания — Бельгия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Бельгия
    Бельгия выиграла 10 прошлых матчей
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Дании будет принимать команду Бельгии. Встреча пройдет 5 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прогноз на Дания — Бельгия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 05 Сентября 2020 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.83
  • Ставка!
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    Дания

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

    В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион B.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на второй строчке, пропустив вперед Швейцарию, но опередив Ирландию, Грузию и Гибралтар.

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    За последних девяти поединках ютландцы не проиграли. Правда, в этих играх они победили в меньшем количестве — четыре раза.

    Бельгия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии заняла второе место в своей группе Лиги A. Команда финишировала выше Исландии, но уступила первое Швейцарии.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    В предыдущих 10 поединках они неизменно побеждали. В предыдущий раз им не удалось избежать поражения в ноябре 2018 года от Швейцарии (2:5).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Бельгия выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,50. 0

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    Дания — Бельгия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года. Прогноз на Дания — Бельгия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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