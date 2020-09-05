Дания — Бельгия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Дании будет принимать команду Бельгии. Встреча пройдет 5 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прогноз на Дания — Бельгия.

Дания

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион B.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на второй строчке, пропустив вперед Швейцарию, но опередив Ирландию, Грузию и Гибралтар.

За последних девяти поединках ютландцы не проиграли. Правда, в этих играх они победили в меньшем количестве — четыре раза.

Бельгия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии заняла второе место в своей группе Лиги A. Команда финишировала выше Исландии, но уступила первое Швейцарии.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

В предыдущих 10 поединках они неизменно побеждали. В предыдущий раз им не удалось избежать поражения в ноябре 2018 года от Швейцарии (2:5).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Бельгия выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,50. 0