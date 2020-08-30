«Ренн» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 29 августа 2020 года

Во втором туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» 29 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монпелье».

«Ренн»

После первого тура французский клуб из одноименного города имеет 1 очко, а в таблице чемпионата он находится на восьмом месте.

В стартовой игре Лиги 1 «Ренн» в гостях по разу обменялся голами с «Лиллем» (1:1). А в досрочно завершившемся сезоне 2019/2020 подопечные Жюльена Стефана финишировали третьими.

Все прогнозы на Лигу 1

Перед паузой в футболе красно-черные в чемпионате сумели победить «Ним» на своем поле (2:1) и «Тулузу» на выезде (1:2)

Затем «Ренн» вылетел от «Сент-Этьена» из полуфинала Кубка Франции (1:2), а в последнем поединке минувшего сезона команда Жюльена Стефана разгромила как раз «Монпелье» (5:0).

«Монпелье»

В текущем розыгрыше Лиги 1 команда из одноименного города еще не играла, а в прошлом сезоне она финишировала восьмой в таблице с 40 очками.

От зоны Лиги Европы «Монпелье» отставал всего на 1 пункт. Незадолго до паузы «Паладины» по пенальти вылетели из Кубка Франции от «Бельфора» (0:0, 4:5).

Затем в чемпионате коллектив Мишеля Тер-Закаряна был разбит ПСЖ (0:5) и расписал мировую с «Мецом» (1:1). В 24-м туре эта команда минимально обыграла «Сент-Этьен» (1:0).

В последних четырех матчах сезона «Монпелье» уступил «Монако» (0:1) и «Анже» (0:1), одержал верх над «Страсбуром» (3:0) и крупно влетел «Ренну» (0:5).

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в матче второго тура Лиги 1 букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 3.40, а на победу «Монпелье» — 4.00.

В родных стенах команда, которая попала в квалификацию Лиги чемпионов, должна играть в свой футбол и брать очки в поединке против соперника, который считается слабее. Наши прогноз и ставка — «Ренн» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.61. 0