«Скала» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 августа 2020 года

В 16-м туре чемпионате Фарерских островов по футболу «Скала» 12 августа на своем поле примет «Б-36 Торсхавн». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «Б-36 Торсхавн».

«Скала»

«Скала» находится на последнем десятом месте в турнирке текущего чемпионата Фарер. На счету коллектива всего лишь два балла.

Коллектив за 16 матчей забил всего лишь девять мячей, а пропустил в свои ворота больше всех в текущем первенстве (48 голов).

В минувшем туре «оранжево-черные» смогли сыграть вничью на выезде с «АБ Аргиром» (1:1), а перед этим они в родных стенах были разгромлены чемпионом «КИ Клаксвиком» со счетом 0:6.

В родных стенах «Скала» в этом чемпионате раз сыграла вничью и семь раз была повержена, разница мячей — 4:25.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» после 16 сыгранных матчей с 37 набранными пунктами идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строке один балл.

«Белые тигры» за последние восемь встреч первенства вышли победителями из семи матчей и одну игру проиграли, три тура тому назад в дерби ХБ — 0:2.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что пять из семи викторий были одержаны с разгромными результатами. В своем последнем сыгранном матче они дома обыграли «ТБ Тверойри» — 4:1.

На выезде в текущем чемпионате пять игр выиграли и дважды проиграли, разница забитых-пропущенных — 17:7.

В первом круге Б-36 дома разгромил «Скалу» (6:2), в прошлом первенстве столичный коллектив выиграл трижды — 1:0, 2:1 и 1:0.

Прогноз на «Скала» — «Б-36 Торсхавн»

У Б-36 не будет проблем даже в гостях с главным аутсайдером первенства. Наверняка «тигры» победят, и в игре будет забито более 3-х голов. Рекомендуем ставить в этом матче — П1 + ТБ 3,5. 0