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    Кто выиграет битву за второе место?

    «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч китайской Суперлиги 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр»
    «Шанхай СИПГ» идет на втором месте
    В среду, 12 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сразится с «Ухань Чжоэр». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр».

    «Шанхай СИПГ»

    По итогам прошлого сезона «Шанхай СИПГ» занял третье место в Суперлиге. Команда отстала на шесть очков от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд».

    В первом туре нового сезона Суперлиги был повержен на выезде «Тяньцзинь Тэда» (3:1). Такой результат позволил возглавить таблицу.

    Во втором туре клуб победил «Хэбей Чайна Форчун» (4:0). Тем не менее, коллектив опустился на вторую строчке после ничьей с «Циндао» (1:1).

    «Ухань Чжоэр»

    В прошлой кампании Суперлиги «Ухань Чжоэр» занял шестую позицию. От зоны азиатской Лиги чемпионов коллектив отстал на 22 очка.

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    • В 2020 году команда провела четыре поединка, в которых дважды выиграла. В первом из них она проиграла «Наньтун Чжиюнь» (3:4).

    В трех стартовых турах клуб победил «Циндао Хайню» (2:0) и «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:1) и проиграл «Бэйцзин Гоань» (0:1).

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    Таким образом коллектив занимает третью строчку с отставанием в один балл от соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет и в матче будет забито три или более голов за 1,61. 0

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    «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч китайской Суперлиги 12 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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