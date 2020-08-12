«Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч китайской Суперлиги 12 августа 2020 года

В среду, 12 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сразится с «Ухань Чжоэр». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр».

«Шанхай СИПГ»

По итогам прошлого сезона «Шанхай СИПГ» занял третье место в Суперлиге. Команда отстала на шесть очков от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд».

В первом туре нового сезона Суперлиги был повержен на выезде «Тяньцзинь Тэда» (3:1). Такой результат позволил возглавить таблицу.

Во втором туре клуб победил «Хэбей Чайна Форчун» (4:0). Тем не менее, коллектив опустился на вторую строчке после ничьей с «Циндао» (1:1).

«Ухань Чжоэр»

В прошлой кампании Суперлиги «Ухань Чжоэр» занял шестую позицию. От зоны азиатской Лиги чемпионов коллектив отстал на 22 очка.

В 2020 году команда провела четыре поединка, в которых дважды выиграла. В первом из них она проиграла «Наньтун Чжиюнь» (3:4).

В трех стартовых турах клуб победил «Циндао Хайню» (2:0) и «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:1) и проиграл «Бэйцзин Гоань» (0:1).

Таким образом коллектив занимает третью строчку с отставанием в один балл от соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет и в матче будет забито три или более голов за 1,61. 0