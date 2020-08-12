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    Все новости спорта

    Одержат ли «Крылья Советов» первую победу в сезоне?

    «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч ФНЛ 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск»
    Александр Гацкан
    В среду, 12 августа, «Крылья Советов» на «Самара Арене» встретятся со «СКА-Хабаровском» в 3-м туре розыгрыша ФНЛ. Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.47
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    По итогам прошлого сезона «Крылышки» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы набрали 31 балл.

    За весь летний период «волжане» смогли добыть только одну чистую победу, переиграв в Туле местный «Арсенал» со счетом 4:2, в последней игре в элите им было присуждена тех. победа над «Сочи».

    Старт в ФНЛ выдался для «Крыльев Советов» весьма неудачно. В двух играх команда набрала всего один балл и идет на 18 строке среди 22 участников.

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    • Этот пункт самарцы заработали в первом туре дома с «Балтикой» (0:0), после чего в Москве уступили 1:3 новичку «Велесу».

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» закончил минувшее первенство ФНЛ на седьмой позиции, набрав в 27 играх 43 балла. 15 марта команда завершила сезон матчем против «Нижнего Новгорода» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Летом дальневосточники провели обширную межсезонную подготовку, сыграв шесть товарищеских встреч, выиграв три из них при двух поражениях и одной мировой.

    В текущем розыгрыше первой лиги «армейцы» стартовали с выездной виктории над «Аланией» (4:2), но во втором туре уступили в Иваново «Текстильщику» — 0:1.

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    • С тремя набранными пунктами «СКА-Хабаровск» на данный момент находится на девятой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

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    В сезоне-2014/15 в рамках ФНЛ эти коллективы обменялись домашними победами по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «КС» — 1.85, победа «СКА-Хабаровск» — 4.42, ничья — 3.50.

    «Крылышки» постараются прервать неудачную серию, обыграв дома хабаровчан, которые не совсем уверенно играют на выезде. Наши прогноз и ставка: П1. 0

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    «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч ФНЛ 12 августа 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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