«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги Европы 11 августа 2020 года

«Вулверхэмптон»
На групповой стадии Лиги Европы английская команда набрала 13 очков, благодаря чему она закончила этот этап на втором месте в таблице квартета K.
В плей-офф «Вулверхэмптон» сыграл с «Эспаньолом». На своем поле «волки» разгромили каталонцев — 4:0, а в гостях они уступили соперникам со счетом 2:3.
В первом поединке 1/8 финала подопечные Нуну Эшпириту Санту разбежались миром с «Олимпиакосом» на выезде (1:1), а в ответном победили дома (1:0).
А девяти матчах АПЛ после рестарта «Вулвз» победили пять раз, трижды остались ни с чем и разок сыграли вничью. В таблице чемпионата «бродяги» заняли седьмое место.
«Севилья»
У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. Андалусийцы прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде.
Счет выездной игры был 1:1, а дома команда сыграла в нулевую ничью. После этого она победила «Рому» в 1/8 финала (2:0).
«Кольчонерос» не знают поражений вот уже 18 поединков во всех турнирах — с 9 февраля, благодаря чему заняли четвертое место в Примере. Правда, в половине этих встреч они довольствовались ничьими — девять.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0