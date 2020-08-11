«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги Европы 11 августа 2020 года

Во вторник, 11 августа, в немецком Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанским «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Севилья».

«Вулверхэмптон»

На групповой стадии Лиги Европы английская команда набрала 13 очков, благодаря чему она закончила этот этап на втором месте в таблице квартета K.

В плей-офф «Вулверхэмптон» сыграл с «Эспаньолом». На своем поле «волки» разгромили каталонцев — 4:0, а в гостях они уступили соперникам со счетом 2:3.

В первом поединке 1/8 финала подопечные Нуну Эшпириту Санту разбежались миром с «Олимпиакосом» на выезде (1:1), а в ответном победили дома (1:0).

А девяти матчах АПЛ после рестарта «Вулвз» победили пять раз, трижды остались ни с чем и разок сыграли вничью. В таблице чемпионата «бродяги» заняли седьмое место.

«Севилья»

У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. Андалусийцы прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде.

Счет выездной игры был 1:1, а дома команда сыграла в нулевую ничью. После этого она победила «Рому» в 1/8 финала (2:0).

«Кольчонерос» не знают поражений вот уже 18 поединков во всех турнирах — с 9 февраля, благодаря чему заняли четвертое место в Примере. Правда, в половине этих встреч они довольствовались ничьими — девять.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0