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    По силам ли «Вулверхэмптону» «Севилья»?

    «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги Европы 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Севилья»
    «Севилья» не знает поражений 18 матчей кряду
    Во вторник, 11 августа, в немецком Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанским «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Севилья».
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 11 Августа 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    На групповой стадии Лиги Европы английская команда набрала 13 очков, благодаря чему она закончила этот этап на втором месте в таблице квартета K.

    В плей-офф «Вулверхэмптон» сыграл с «Эспаньолом». На своем поле «волки» разгромили каталонцев — 4:0, а в гостях они уступили соперникам со счетом 2:3.

    В первом поединке 1/8 финала подопечные Нуну Эшпириту Санту разбежались миром с «Олимпиакосом» на выезде (1:1), а в ответном победили дома (1:0).

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    • А девяти матчах АПЛ после рестарта «Вулвз» победили пять раз, трижды остались ни с чем и разок сыграли вничью. В таблице чемпионата «бродяги» заняли седьмое место.

    «Севилья»

    У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. Андалусийцы прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде.

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    • Счет выездной игры был 1:1, а дома команда сыграла в нулевую ничью. После этого она победила «Рому» в 1/8 финала (2:0).

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    «Кольчонерос» не знают поражений вот уже 18 поединков во всех турнирах — с 9 февраля, благодаря чему заняли четвертое место в Примере. Правда, в половине этих встреч они довольствовались ничьими — девять.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги Европы 11 августа 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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