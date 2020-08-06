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    На «Серпургерди» без голов не обойдется?

    «Викингур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Викингур» — «ХБ Торсхавн»
    ХБ — «Викингур»
    6 августа в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ХБ Торсхавн» на стадионе «Серпургерди» в Готе сыграет с «Викингуром». Начало матча запланировано на 21:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «ХБ Торсхавн».

    «Викингур»

    «Викингур» по итогам 14 сыгранных матчей разместился с 23 набранными пунктами на пятой строке, опережая шестую позицию на три очка, но очень много проигрывает топ-4.

    За последний четыре поединка первенства «черно-голубые» смогли добыть три виктории (две из них разгромные) и одну игру проиграли.

    Фиаско состоялось на выезде от «Б-36 Торсхавна» (2:4) тур тому назад, а накануне «викинги» в родных стенах уничтожили «ЭБ/Стреймур» — 6:0.

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  • 02/08/2020

    • На своей арене «Викингур» в текущем чемпионате выиграл пять игр при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 20:9.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» с 40 набранными очками единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

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    За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.

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    На данный момент у столичного коллектива 6-матчевая победная серия. В минувшем туре он дома взял реванш у НСИ (2:0), а перед этим также в родных стенах одолел «ТБ Тверойри» (4:1).

    Вне родных стен ХБ выиграл семь игр при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 20:7.

    В первом круге ХБ дома одолел «викингов» (3:0), в прошлом первенстве «Викингур» в родных стенах победил (1:0), а в Торсхавне дважды уступил по 1:3.

    Прогноз на «Викингур» — «ХБ Торсхавн»

    «Викингур» при своих зрителях редко когда обходится без забитого мяча, но и устоять против лидера вряд ли сможет. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Викингур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года. Прогноз на «Викингур» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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