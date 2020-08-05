«Интер» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 5 августа 2020 года

В среду, 5 августа, «Интер» сыграет с «Хетафе» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Хетафе».

«Интер»

Миланский «Интер» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в группе F Лиги чемпионов, где пропустил вперед «Барселону» и дортмундскую «Боруссию», но опередил «Славию».

В 1/16 финала Лиги Европы «нерадзурри» достаточно уверенно прошли «Лудогорец», у которого выиграли 2:0 и 2:1.

Летнюю часть сезона 2019/20 в Серии А подопечные Антонио Конте провели неплохо, потерпев поражение только в матче с «Болонье» (1:2). Хорошие результаты позволили миланцам финишировать вторыми в турнирной таблице с минимальным отставанием от «Ювентуса».

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После травмы у «Интера» восстанавливаются Матиас Весино и Стефано Сенси.

«Хетафе»

«Хетафе» сразу начал сезон в групповом этапе Лиги Европы. Выступая в квартете C, он отстал от «Базеля», зато опередил «Краснодар» и «Трабзонспор».

В 1/16 финала «синие» довольно неожиданно оказались сильнее «Аякса», у которого выиграли дома 2:0, после чего уступили в Амстердаме 1:2.

У «городских» летняя часть сезона в Примере откровенно не сложилась. Одна победа в 11 сыгранных матчах привела к тому, что команда заняла лишь восьмое место в турнирной таблице, не попав в зону еврокубков.

Календарь и таблица Лиги Европы

Среди травмированных у «Хетафе» значится только защитник Рауль Гарсия.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество миланцам: победа «Интера» — 1.80, победа «Хетафе» — 4.80, ничья — 3.70.

Команда Антонио Конте — один из главных претендентов на триумф в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Этим летом она играет убедительно, поэтому способна поспорить за трофей с тем же «Манчестер Юнайтед».

Да, Лаутаро Мартинес пока не набрал ту форму, что была у него зимой-весной, зато начали блистать Эшли Янг и Алексис Санчес.

В то же время «синие» ужасно отыграли завершающую часть чемпионата Испании, так что не стоит ждать от них внезапного преображения. Наш прогноз — «победа миланцев», такая ставка принимается с коэффициентом 3.30.

Также можно попробовать ставку «миланцы забьют в обоих таймах» за 3.30. Имея столь мощную атаку, «Интер» способен разгромить соперника, улучшив себе настроение перед четвертьфиналом. 0