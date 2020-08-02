«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Италии 2 августа 2020 года

В заключительном туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома сыграет с «Удинезе». Встреча, которая состоится 2 августа в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре», начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе».

«Сассуоло»

Перед заключительным туром итальянского первенства «Сассуоло» идет на восьмом месте, выше команда уже не поднимется, а ниже может опустится лишь на одну позицию.

После возобновления чемпионата «зелено-черные» провели 12 поединков, где разжились пятью викториями, четырежды сыграли вничью и три встречи проиграли.

В минувшем игровом дне коллектив в родных стенах разгромил «Дженоа» со счетом 5:0, а перед этим он дважды проиграл — дома 1:2 «Милану» и 0:2 в гостях «Наполи».

На своей территории в текущей Серии А «Сассуоло» одержал восемь победных результатов, три встречи свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 44:32.

«Удинезе»

«Удинезе» разместился на 14 строке в турнирной таблице Серии А, но фриульцы еще могут опуститься на пару позиций.

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11 пост-карантинных встреч первенства принесли «черно-белым» четыре виктории, два мировых исхода и пять раз команда уходила с поля поверженной.

В своем последнем проведенном поединке «маленькие зебры» в родных стенах уступили «Лечче» (1:2), но до этого поочередно обыграли дома «Ювентус» (2:1) и в гостях «Кальяри» (1:0).

На выезде у «Удинезе» 14 статистика в лиге, пять побед в 18 матчах при 10 поражениях и трех мировых, разница забитых и пропущенных — 18:28.

В первом круге «Удинезе» в домашнем матче крупно обыграл «Сассуоло» (3:0), а сезоном ранее коллективы дважды сыграли между собой вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сассуоло» — 1.91, победа «Удинезе» — 3.84, ничья — 4.30.

Прогнозируем, что «Сассуоло» на последнюю домашнюю игру настроится должным образом и обыграет немотивированный «Удинезе». Наши прогноз и ставка: П1. 0