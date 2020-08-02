ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев? Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 12:01
    • «Химки» официально объявили об отставке Юрана
  • 13:58
    • Вертонген может перейти в «Интер»
  • 11:18
    • «Локомотив» презентовал форму на новый сезон
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Сассуоло» в заключительном туре?

    «Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Италии 2 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Удинезе»
    Доменико Берарди
    В заключительном туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома сыграет с «Удинезе». Встреча, которая состоится 2 августа в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре», начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Августа 2020 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    Перед заключительным туром итальянского первенства «Сассуоло» идет на восьмом месте, выше команда уже не поднимется, а ниже может опустится лишь на одну позицию.

    После возобновления чемпионата «зелено-черные» провели 12 поединков, где разжились пятью викториями, четырежды сыграли вничью и три встречи проиграли.

    В минувшем игровом дне коллектив в родных стенах разгромил «Дженоа» со счетом 5:0, а перед этим он дважды проиграл — дома 1:2 «Милану» и 0:2 в гостях «Наполи».

  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • В следующем сезоне «старая синьора» может завоевать десятый титул подряд
  • Сегодня

    • На своей территории в текущей Серии А «Сассуоло» одержал восемь победных результатов, три встречи свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 44:32.

    «Удинезе»

    «Удинезе» разместился на 14 строке в турнирной таблице Серии А, но фриульцы еще могут опуститься на пару позиций.

    Все прогнозы на футбол

    11 пост-карантинных встреч первенства принесли «черно-белым» четыре виктории, два мировых исхода и пять раз команда уходила с поля поверженной.

    В своем последнем проведенном поединке «маленькие зебры» в родных стенах уступили «Лечче» (1:2), но до этого поочередно обыграли дома «Ювентус» (2:1) и в гостях «Кальяри» (1:0).

    На выезде у «Удинезе» 14 статистика в лиге, пять побед в 18 матчах при 10 поражениях и трех мировых, разница забитых и пропущенных — 18:28.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В первом круге «Удинезе» в домашнем матче крупно обыграл «Сассуоло» (3:0), а сезоном ранее коллективы дважды сыграли между собой вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сассуоло» — 1.91, победа «Удинезе» — 3.84, ничья — 4.30.

    Прогнозируем, что «Сассуоло» на последнюю домашнюю игру настроится должным образом и обыграет немотивированный «Удинезе». Наши прогноз и ставка: П1. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брешиа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Италии 2 августа 2020 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры