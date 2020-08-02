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    Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?

    «Лечче» — «Парма». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Парма»
    Деян Кулусевски
    В 38 туре чемпионата Италии «Лечче» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» 2 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лечче» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Августа 2020 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 21:45 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
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    «Лечче»

    В 37 играх итальянского первенства эта команда набрала 35 очков. Сейчас она борется за спасение, отставая от «Дженоа» на 1 балл.

    В первых четырех поединках после возобновления сезона «Лечче» проиграл «Милану» (1:4), «Ювентусу» (0:4), «Сампдории» (1:2) и «Сассуоло» (2:4).

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    А первая победа в посткарантинный период была добыта желто-красными в матче с «Лацио» (2:1). Позже подопечные Фабио Ливерани разошлись миром с «Кальяри», проиграли «Фиорентине» (1:3) и «Дженоа» (1:2).

    В 35-м туре «Лечче» одержал верх над «Брешией» (3:1), после чего «волки» влетели «Болонье» (2:3). В недавней встрече команда Ливерани оказалась сильнее «Удинезе» (2:1).

    «Парма»

    Команда из одноименного города находится на данный момент на 11 строчке. В течение 37 туров она смогла накопить 46 очков.

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  • Сегодня

    • После двух неплохих матчей против «Торино» (1:1) и «Дженоа» (4:1) «Парма» потерпела четыре поражения кряду, уступив «Интеру» (1:2), «Вероне» (2:3), «Фиорентине» (1:2) и «Роме» (1:2).

    В 32-м туре желто-синие разошлись миром с «Болоньей» (2:2), а затем подопечные Роберто Д’Аверсы вновь проиграли. В тех матчах команда была слабее «Милана» (1:3) и «Сампдории» (2:3).

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    Серия неудач «Пармы» была прервана благодаря победе над «Наполи» 22 июля (2:1). Тремя днями позже «крестоносцы» взяли верх над «Брешией» (2:1), а в последнем поединке они влетели «Аталанте» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лечче» в матче 38-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.60, а на победу «Пармы» — 5.40.

    В последней игре сезона «Лечче» будет биться за спасение, но коллектив Роберто Д’Аверсы может помешать планам хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Пармы» с форой +1.5 за 1.64. 0

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    «Лечче» — «Парма». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года. Прогноз на «Лечче» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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