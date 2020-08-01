«Милан» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года

В 38 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Кальяри». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 1 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Кальяри».

«Милан»

В турнирной таблице чемпионата страны команда из одноименного города находится на 6 месте. С 63 очками в активе она обеспечила себе участие в квалификации Лиги Европы.

После возобновления сезона «Милан» никому не проигрывал. В ходе рестарта команда Стефано Пиоли победила «Лечче» (4:1) и «Рому» (2:0). А затем была ничья со СПАЛом (2:2).

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Чуть позже «россонери» одержали верх над «Лацио» (3:0) и «Ювентусом» (4:2). В 32-м туре миланцы разошлись миром с «Наполи» (2:2).

Другие три матча закончились для команды победами над «Пармой» (3:1), «Болоньей» (5:1) и «Сассуоло» (2:1). 24 июля красно-черные сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а через неделю они разгромили «Сампдорию» (4:1).

«Кальяри»

По завершении 37 туров итальянского первенства эта команда имеет на своем счету 45 очков. В таблице Серии А она находится на 13 месте.

После поражения от «Вероны» (1:2) в первом матче возобновления сезона «Кальяри» одержал верх над СПАЛом (1:0) и «Торино» (4:2) в двух следующих играх.

Затем коллектив Вальтера Дзенги разошелся миром с «Болоньей» (1:1), потерпел поражение от «Аталанты» (1:1), сыграл в нулевую ничью с «Фиорентиной» и «Лечче», а также крупно влетел «Сампдории» (3:0).

В 34-м туре «Кальяри» заработал 1 балл в игре с «Сассуоло» (1:1), после чего «островитяне» оказались слабее «Лацио» (1:2) и «Удинезе» (0:1). В недавней встрече они были сильнее «Ювентуса» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 6.00, а на победу «Кальяри» — 8.10.

В последних играх после рестарта команда Вальтера Дзенги выглядит плохо, а вот «Милан» набрал хорошую форму. Наши прогноз и ставка — победа «Милана» в первом тайме с коэффициентом 1.75. 0