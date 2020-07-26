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    Атака «Тоттенхэма» не оставит шансов «Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»
    В 38 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    Лондонская команда имеет на данный момент 42 очка. В таблице Премьер-лиги она заняла 14 место.

    Возобновление английского сезона началось для «Кристал Пэлас» с уверенной победы над «Борнмутом» (2:0).

    А вот в других семи турах подопечные Роя Ходжсона проиграли и забили лишь 2 гола. Все началось с крупного поражения от «Ливерпуля» (0:4).

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    Затем «Кристал Пэлас» уступил «Бернли» (0:1), «Лестеру» (0:3), «Челси» (2:3), «Астон Вилле» (0:2), «МЮ» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:2).

    «Тоттенхэм»

    Другой коллектив из Лондона еще не утратил надежд на попадание в еврокубки. Сейчас на его счету 58 очков, а отрыв от «Вулвз» составляет лишь 1 балл.

    В первой игре посткарантинного периода «Тоттенхэм» заработал 1 очко, расписав мировую с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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  • 20/07/2020

    • А после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в 32-м туре подопечные Жозе Моуринью влетели «Шеффилд Юнайтед» (1:3). Чуть позже «шпоры» переиграли «Эвертон» (1:0).

    В 34-м туре «Тоттенхэм» не выявил победителя в дуэли с «Борнмутом» (0:0). Но в трех недавних матчах лондонцы одержали верх над «Арсеналом» (2:1), «Ньюкаслом» (3:1) и «Лестером» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.10, на ничью — 4.40, а на победу «Тоттенхэма» — 1.55.

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    «Стекольщики» находятся в ужасной форме, а «шпоры» пробиваются в еврокубки. В последней игре команде Жозе нужно побеждать и надеяться на осечки «Вулвз».

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 с коэффициентом 1.66. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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