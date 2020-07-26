«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

«Кристал Пэлас»

Лондонская команда имеет на данный момент 42 очка. В таблице Премьер-лиги она заняла 14 место.

Возобновление английского сезона началось для «Кристал Пэлас» с уверенной победы над «Борнмутом» (2:0).

А вот в других семи турах подопечные Роя Ходжсона проиграли и забили лишь 2 гола. Все началось с крупного поражения от «Ливерпуля» (0:4).

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Затем «Кристал Пэлас» уступил «Бернли» (0:1), «Лестеру» (0:3), «Челси» (2:3), «Астон Вилле» (0:2), «МЮ» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:2).

«Тоттенхэм»

Другой коллектив из Лондона еще не утратил надежд на попадание в еврокубки. Сейчас на его счету 58 очков, а отрыв от «Вулвз» составляет лишь 1 балл.

В первой игре посткарантинного периода «Тоттенхэм» заработал 1 очко, расписав мировую с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

А после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в 32-м туре подопечные Жозе Моуринью влетели «Шеффилд Юнайтед» (1:3). Чуть позже «шпоры» переиграли «Эвертон» (1:0).

В 34-м туре «Тоттенхэм» не выявил победителя в дуэли с «Борнмутом» (0:0). Но в трех недавних матчах лондонцы одержали верх над «Арсеналом» (2:1), «Ньюкаслом» (3:1) и «Лестером» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.10, на ничью — 4.40, а на победу «Тоттенхэма» — 1.55.

«Стекольщики» находятся в ужасной форме, а «шпоры» пробиваются в еврокубки. В последней игре команде Жозе нужно побеждать и надеяться на осечки «Вулвз».

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 с коэффициентом 1.66. 0