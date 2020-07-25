«Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 25 июля 2020 года

25 июля в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Ислочь» на своем поле сыграет с брестским «Динамо». Начало — в 16:30 по мск. Прогноз на «Ислочь» — «Динамо» Брест.

«Ислочь»

Перед стартом 19-го тура «Ислочь» с 23 зачетными пунктами расположилась на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, имея преимущество в пять очков над опасной зоной.

«Волки» уж очень неудачно провели поединки в этом месяце, проиграв во всех трех из них, правда проведя все эти игры вне родных стен.

В этом неудачно отрезке минчане потерпели фиаско от третьего «Немана» (0:1), а также от коллективов из второй части турнирки — «Смолевичей» (1:3) и «Слуцка» (1:2) в минувшем туре.

Домашняя статистика у «Ислочи» третья в лиге. В девяти поединках было одержано пять викторий при двух ничьих и двух поражений, разница мячей — 14:10.

«Динамо» Брест

«Динамо» с 26 набранными пунктами находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, но по потерянным очкам коллектив четвертый.

Из-за вспышки коронавируса в брестской команде, она провела свою последнюю игру 3 июля, сыграв на выезде с предпоследними «Смолевичами» вничью со счетом 3:3.

Перед этим «сине-белые» уступили в Гродно «Неману» (0:1), а до этого выдали серию из четырех выигрышей подряд, дважды победив крупно.

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Гостевая статистика у «Динамо» пятая в первенстве. Было одержано четыре победы в восьми играх при одной мировой и трех поражениях, разница мячей — 14:8.

В первом круге «динамовцы» в родных стенах победили (3:1), в прошлом сезоне в Бресте хозяева разгромили оппонента (5:1), а в Минске была ничья — 1:1.

Прогноз на «Ислочь» — «Динамо» Брест

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.15, победа «Ислочи» — 3.00, ничья — 3.60.

Вполне возможно, что «Ислочь» отберет очки у измученного коронавирусом «Динамо», т.с. прервав свою серию поражений. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0