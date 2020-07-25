ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси» «Рубин» — «Спартак»Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте «Краснодар»Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 11:17
    • «Урал» и Погребняк прекратили сотрудничество
  • 09:11
    • Назначены арбитры на финал Кубка России
  • 07:49
    • СМИ: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом
  • 07:32
    • Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в Кубке Стэнли
  • 07:00
    • Хавбек «Динамо» близок к переходу в турецкий клуб
  • 00:53
    • «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в полузащитнике «Нима»
  • 00:45
    • «Лацио» обыграл «Кальяри»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Ислочь» свою серию поражений?

    «Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 25 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Динамо» Брест
    Игрок «Ислочи»
    25 июля в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Ислочь» на своем поле сыграет с брестским «Динамо». Начало — в 16:30 по мск. Прогноз на «Ислочь» — «Динамо» Брест.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.07
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Ислочь»

    Перед стартом 19-го тура «Ислочь» с 23 зачетными пунктами расположилась на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, имея преимущество в пять очков над опасной зоной.

    «Волки» уж очень неудачно провели поединки в этом месяце, проиграв во всех трех из них, правда проведя все эти игры вне родных стен.

    В этом неудачно отрезке минчане потерпели фиаско от третьего «Немана» (0:1), а также от коллективов из второй части турнирки — «Смолевичей» (1:3) и «Слуцка» (1:2) в минувшем туре.

  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Казани
  • Вчера

    • Домашняя статистика у «Ислочи» третья в лиге. В девяти поединках было одержано пять викторий при двух ничьих и двух поражений, разница мячей — 14:10.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» с 26 набранными пунктами находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, но по потерянным очкам коллектив четвертый.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 10 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Из-за вспышки коронавируса в брестской команде, она провела свою последнюю игру 3 июля, сыграв на выезде с предпоследними «Смолевичами» вничью со счетом 3:3.

    Перед этим «сине-белые» уступили в Гродно «Неману» (0:1), а до этого выдали серию из четырех выигрышей подряд, дважды победив крупно.

    Все прогнозы на футбол

    Гостевая статистика у «Динамо» пятая в первенстве. Было одержано четыре победы в восьми играх при одной мировой и трех поражениях, разница мячей — 14:8.

    В первом круге «динамовцы» в родных стенах победили (3:1), в прошлом сезоне в Бресте хозяева разгромили оппонента (5:1), а в Минске была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Ислочь» — «Динамо» Брест

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.15, победа «Ислочи» — 3.00, ничья — 3.60.

    Вполне возможно, что «Ислочь» отберет очки у измученного коронавирусом «Динамо», т.с. прервав свою серию поражений. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Емельяненко — Исмаилов
  • Прочие
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.91
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар»
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
    • 23:56 22/07/2020     «Ливерпуль» с чемпионским трофеем
  • Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
    • Вчера в 16:05
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 25 июля 2020 года. Прогноз на «Ислочь» — «Динамо» Брест. . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры