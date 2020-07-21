«Аталанта» — «Болонья». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Италии 21 июля 2020 года

Во вторник, 21 июля, в рамках 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» сыграет с «Болоньей». Игра стартует в 20:30 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Болонья».

«Аталанта»

«Аталанта» за четыре тура до завершения итальянского первенства находится на третьей позиции, уступая одно очко второй строка, а от лидера отстает на шесть пунктов. Бергамцы уже гарантировали себе билет в Лигу чемпионов.

На данный момент у клуб из Бергамо в Серии А 14-матчевая беспроигрышная серия, в которых было 11 викторий и три мирный исхода.

В своей последней сыгранной игре «боги» на выезде в гостях поделили очки с «Вероной» (1:1), а туром ранее они в родных стенах одержали крупную викторию над «Брешией» (6:2).

На своей арене «Аталанта» в текущем розыгрыше Серии А выиграла 11 матчей из 17 проведенных, дважды сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 50:24.

«Болонья»

«Болонья» в турнирной таблице Серии А располагается на десятой строчке. Отметим, коллектив уже решил свои задачи на сезон, и поэтому утратил уже свою мотивацию.

После возобновления чемпионата «красно-синие» по три раза проигрывали и расходились миром, а также дважды побеждали, одна из викторий состоялась в гостях над «Интером» (2:1).

В минувшем туре чемпионата «Болонья» в гостях уступила «Милану» со счетом 1:5, а перед этим она добилась дома ничейного результата с «Наполи» (1:1).

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Гостевая статистика у «Болоньи» в этом сезоне выглядит следующим образом: семь выигрышей, три ничьи и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 27:31.

В первом круге «Болонья» дома одолела «Аталанту» (2:1), а в прошлом сезоне дважды победили бергамцы — 4:1 и 2:1.

Прогноз на «Аталанта» — «Болонья»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 1.30, победа «Болоньи» — 11.50, ничья — 6.65.

Обе команды демонстрируют хорошую результативность, т.ч. вполне возможно то, что голы в поединке влетят в обе стороны. Наш прогноз и ставка: обе забьют — да. 0