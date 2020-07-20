«Порту» — «Морейренсе». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примейра-лиги 20 июля 2020 года

20 июля на стадионе «Драгау» состоится матч между «Порту» и «Морейренсе» в рамках 33 тура португальской Примейра-лиги. Начало встречи в 23:15 по мск. Прогноз на «Порту» — «Морейренсе».

«Порту»

«Порту» имеет комфортный отрыв от «Бенфики» за два тура до конца сезона. «Драконы» набрали 79 очков, являясь лидером турнира.

Семь туров подряд «Порту» не терпит поражений и в шести из них команда побеждала. При этом сейчас «синие» идут на 5-матчевой серии побед. В 4 из 5 этих встреч хозяева выиграли «всухую».

«Порту» в прошлом туре обыграл «Спортинг» 2:0. Ранее команда победил «Тонделу» 1:3 и разгромила «Белененсеш» 5:0. Также стоит отметить 0:1 с «Пасуш де Феррейра» и 4:0 с «Боавиштой».

«Морейренсе»

«Морейренсе» идет на 7 месте, но может финишировать в середине таблицы. С 8 по 10 строчку команды идут очень плотно. Гости имет 43 очка.

«Зелено-белые» тоже неплохо играют. Они оставались без поражений в последних шести турах. Правда, побед было не так много, как у соперника — всего две.

Отметим, что все шесть последних матчей команды заканчивались с тоталом меньше 2.5. В этом месяце «Морейренсе» расписал две ничьи — с «Пасуш де Феррейра» (1:1) и «Спортингом» (0:0). Также была победа над «Белененсеш» (0:1.

Прогноз

«Порту» явно сильнее своего соперника, при этом «Морейренсе» неплохо обороняется. В 14 последних играх гости пропускали не более одного мяча, а в 3 из 4 туров коллектив оставался «сухим».

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1.33 и 8.70 — фаворитом считают «Порту». Со счетом 2:4 «драконы» выиграли в первом круге. Так что все вполне закономерно.

Мы ставим на Ф2 (+1.5) за 1.86. «Морейренсе» вполне может сдержать «Порту», учитывая, сколько гости пропустили в последних играх. 0