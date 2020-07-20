ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Леганес» примет «Реал» «Норвич» — «Бернли»АПЛ. «Тоттенхэм» крупно обыграл «Лестер», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда» Микель АртетаДва топ-скальпа за неделю. Выход в финал Кубка подтвердил прогресс «Арсенала»
  • 22:29
    • «Краснодар» проиграл «Динамо» и лишился шансов на прямую путевку в ЛЧ
  • 22:13
    • «Челси» стал вторым финалистом Кубка Англии
  • 21:56
    • Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона
  • 20:38
    • «Зенит» вышел в финал Кубка России
  • 22:39
    • «Наполи» обыграл «Удинезе», СПАЛ вылетел в Серию B
  • 21:44
    • Тедеско: С оптимизмом смотрим в следующий сезон
  • 21:42
    • «Вальядолид» дома обыграл «Бетис»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?

    «Порту» — «Морейренсе». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примейра-лиги 20 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Морейренсе»
    Луис Диас
    20 июля на стадионе «Драгау» состоится матч между «Порту» и «Морейренсе» в рамках 33 тура португальской Примейра-лиги. Начало встречи в 23:15 по мск. Прогноз на «Порту» — «Морейренсе».

    «Порту»

    «Порту» имеет комфортный отрыв от «Бенфики» за два тура до конца сезона. «Драконы» набрали 79 очков, являясь лидером турнира.

    Семь туров подряд «Порту» не терпит поражений и в шести из них команда побеждала. При этом сейчас «синие» идут на 5-матчевой серии побед. В 4 из 5 этих встреч хозяева выиграли «всухую».

    «Порту» в прошлом туре обыграл «Спортинг» 2:0. Ранее команда победил «Тонделу» 1:3 и разгромила «Белененсеш» 5:0. Также стоит отметить 0:1 с «Пасуш де Феррейра» и 4:0 с «Боавиштой».

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» идет на 7 месте, но может финишировать в середине таблицы. С 8 по 10 строчку команды идут очень плотно. Гости имет 43 очка.

  • Звук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • Мадридская команда на своем поле разобралась с «Вильярреалом»
  • 17/07/2020

    • «Зелено-белые» тоже неплохо играют. Они оставались без поражений в последних шести турах. Правда, побед было не так много, как у соперника — всего две.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Отметим, что все шесть последних матчей команды заканчивались с тоталом меньше 2.5. В этом месяце «Морейренсе» расписал две ничьи — с «Пасуш де Феррейра» (1:1) и «Спортингом» (0:0). Также была победа над «Белененсеш» (0:1.

    Прогноз

    «Порту» явно сильнее своего соперника, при этом «Морейренсе» неплохо обороняется. В 14 последних играх гости пропускали не более одного мяча, а в 3 из 4 туров коллектив оставался «сухим».

    Все прогнозы на футбол

    1.33 и 8.70 — фаворитом считают «Порту». Со счетом 2:4 «драконы» выиграли в первом круге. Так что все вполне закономерно.

    Мы ставим на Ф2 (+1.5) за 1.86. «Морейренсе» вполне может сдержать «Порту», учитывая, сколько гости пропустили в последних играх. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
    • 14:38 16/07/2020     Bettery
  • Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery
    • 01:27 16/07/2020     Микель Артета
  • Два топ-скальпа за неделю. Выход в финал Кубка подтвердил прогресс «Арсенала»
    • 14:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Порту» — «Морейренсе». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примейра-лиги 20 июля 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Морейренсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры