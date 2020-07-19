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    Сколько голов будет в матче «Краснодара» и «Динамо»?

    «Краснодар» — «Динамо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Динамо»
    Маркус Берг
    19 июля «Краснодар» и «Динамо» проведут отложенный матч 23 тура РПЛ. Поединок состоится на стадионе «Краснодар» в 20:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Июля 2020 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 20:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    «Краснодару» осталось одержать хотя бы еще одну победу, чтобы оставить за собой право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда занимает 3 место с 49 очками. ЦСКА находится в двух пунктах.

    В прошлом матче «быки» не смогли обыграть «Крылья Советов» и сыграли с ними по нулям. Хозяева больше владели мячом, но не сумели трансформировать это в нужный результат.

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    Перед этим «черно-зеленые» разгромили дома «Урал» 3:0, тем самым прервав 2-матчевую серию поражений. Речь идет о поединках с «Рубином» (1:0) и «Зенитом» (2:4).

    «Динамо»

    «Динамо» осталось за пределами еврокубковой зоны. Отрыв от «Ростова» составляет 8 пунктов, поэтому даже теоретических шансов у гостей не осталось.

    Стоит отметить, что последние две встречи в чемпионате «динамовцы» провели хорошо. Они ни разу не пропустили, обыграв 0:1 «Уфу» и 2:0 «Крылья Советов».

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    • Перед этим «сине-белые» не могли выиграть на протяжении 4 туров — два фиаско и две ничьей. Проиграла команда Кирилла Новикова «Уралу» 2:1 и «Арсеналу» 0:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склонны полагать, что именно «Краснодар» одержит победу в матче — 1.68 против 5.20.

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    Сложно сказать, как завершится эта встреча. Последние два поединка заканчивались вничью со счетом 1:1. А перед этим «быки» разгромили «динамиков» 3:0.

    «Краснодар» очень давно не проигрывает «Динамо» в очных дуэлях, при этом в трех из четырех встреч было перемирие. Наши прогноз и ставка — ТМ 2.5 за 1.93. Обе команды не пропускают на протяжении двух туров. 0

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    «Краснодар» — «Динамо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 19 июля 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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