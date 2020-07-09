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    В гостях «Саутгемптон» не будет играть замкнуто

    «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Саутгемптон»
    Доминик Калверт-Льюин
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 9 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Июля 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 20:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    Ливерпульская команда закрепилась в середине таблицы на 11 месте. В 33 турах чемпионата Англии она смогла набрать 44 балла.

    Перед уходом на карантин «Эвертон» потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-лиги. Плохие результаты подопечные Карло Анчелотти показали в игре с «Арсеналом» (2:3).

    Чуть позже «ириски» обменялись голами с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а в 29-м туре они крупно влетели «Челси» (0:4).

    Календарь и таблица АПЛ

    После рестарта сезона «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0), а затем он победил «Норвич» (1:0) и «Лестер» (2:1). В 33-м туре команда Анчелотти не справилась в гостях с «Тоттенхэмом» (1:0).

    «Саутгемптон»

    Представители одноименного города в графстве Гэмпшир находятся сейчас на 13 строчке в общекомандном зачете АПЛ с 43 набранными баллами.

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    • В четырех последних матчах Премьер-лиги до приостановки сезона «Саутгемптон» проиграл трижды. Неприятная серия началась с поражения от «Бернли» (1:2).

    А после победы над «Астон Виллой» (2:0) подопечные Ральфа Хазенхюттля оказались слабее «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).

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    В ходе возобновления чемпионата «Саутгемптон» одержал верх над «Норвичем» (3:0), но в следующем матче «святые» уступили «Арсеналу» (0:2). Позже команда Хазенхюттля переиграла «Уотфорд» (3:1) и отобрала очки у «Ман Сити» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.55, а на победу «Саутгемптона» — 3.60.

    После возобновления чемпионата «святые» играют хорошо, а вот «Эвертон» выступает нестабильно. В очном матче соперники хотя бы по разу обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.75. 0

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    «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 9 июля 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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