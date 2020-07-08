«Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 8 июля 2020 года

В среду, 8 июля, «Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак»

В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах. Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

В последних турах московский «Спартак» сначала проиграл в гостевом дерби с ЦСКА (0:2), а потом на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 2:3.

После 26 туров РПЛ «Спартак» с 32 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 29-30, 6 голов забил Йордан Ларссон, по 5 голов забили Эсекиэль Понсе и Зелимхан Бакаев.

Матч пропустит дисквалифицированный Роман Зобнин.

«Локомотив»

После зимнего перерыва «Локомотив» провел довольно удачный игровой отрезок, прежде чем чемпионат России приостановился из-за коронавируса.

«Локо» в конце февраля разошелся миром с «Зенитом» (0:0) в Петербурге, а в марте победил дома «Ахмат» (1:0) и на выезде справился с «Ростовом» (3:1).

Во время приостановки турнира «Локо» расстался с Юрием Семиным, а пока новый тренер Марко Николич сидел на карантине, москвичи провели контрольные матчи с «Динамо» (1:1) и «Тамбовом» (1:1).

В первом после возобновления турнира матче «Локомотив» дома одолел «Оренбург» (1:0), после чего на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:1).

В последних матчах «Локо» терял очки на своем поле, сначала уйдя от поражения во встрече с «Крыльями Советов» (1:1), а затем разойдясь миром с «Сочи» (0:0).

После 26 туров «Локомотив» с 49 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 36-26, по 9 голов забили Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Локомотив» проиграл на своем поле со счетом 0:3. На «Открытие Арене» железнодорожники в последних 5 матчах дважды проиграли, дважды выиграли и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничейный результат в основное время — 3,35, а на победу «Локомотива» — 2,70.

После двух поражений красно-белые не могут позволить себе терять очки, чтобы не остаться без еврокубков совсем. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет на своем поле.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 2.05. 0