«Лечче» — «Лацио». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Серии А 7 июля 2020 года

В 31 туре чемпионата Италии «Лечче» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» 7 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лечче» — «Лацио».

«Лечче»

В таблице чемпионата Италии команда из одноименного города находится на 18 позиции. За 30 матчей Серии А она заработала 25 очков.

Перед паузой «Лечче» выиграл в трех матчах, победив «Торино» (4:0), «Наполи» (3:2) и СПАЛ (2:1). Но в двух следующих поединках «Волки» были разгромлены «Ромой» (0:4) и «Аталантой» (2:7).

После рестарта сезона серия поражений клуб продолжилась. Уступив «Милану» (1:4), «Ювентусу» (0:4), «Сампдории» (1:2) и «Сассуоло» (2:4), он проиграл шесть матчей кряду.

«Лацио»

В текущем сезоне римская команда бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за золото чемпионата Италии. Однако на данный момент идет второй в таблице и отстает от туринцев на семь пунктов.

На вынужденную паузу коллектив Симоне Индзаги уходил с хорошим настроением, поскольку «Орлята» завоевали четыре победы кряду в Серии А.

Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

Календарь и таблица Серии А

Тем не менее, в прошлом туре «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Милана» (0:3), в результате чего их чемпионские притязании оказались под серьезным вопросом.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0