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    Реабилитируется ли «Лацио» за поражение от «Милана»?

    «Лечче» — «Лацио». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Серии А 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Лацио»
    «Лацио» на семь очков отстает от «Ювентуса»
    В 31 туре чемпионата Италии «Лечче» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» 7 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лечче» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Июля 2020 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 20:30 Лацио Лацио
  • Рим
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  • 2
  • 1.30
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    «Лечче»

    В таблице чемпионата Италии команда из одноименного города находится на 18 позиции. За 30 матчей Серии А она заработала 25 очков.

    Перед паузой «Лечче» выиграл в трех матчах, победив «Торино» (4:0), «Наполи» (3:2) и СПАЛ (2:1). Но в двух следующих поединках «Волки» были разгромлены «Ромой» (0:4) и «Аталантой» (2:7).

    После рестарта сезона серия поражений клуб продолжилась. Уступив «Милану» (1:4), «Ювентусу» (0:4), «Сампдории» (1:2) и «Сассуоло» (2:4), он проиграл шесть матчей кряду.

    «Лацио»

    В текущем сезоне римская команда бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за золото чемпионата Италии. Однако на данный момент идет второй в таблице и отстает от туринцев на семь пунктов.

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    На вынужденную паузу коллектив Симоне Индзаги уходил с хорошим настроением, поскольку «Орлята» завоевали четыре победы кряду в Серии А.

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    • Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

    Календарь и таблица Серии А

    Тем не менее, в прошлом туре «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Милана» (0:3), в результате чего их чемпионские притязании оказались под серьезным вопросом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0

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    «Лечче» — «Лацио». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Серии А 7 июля 2020 года. Прогноз на «Лечче» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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