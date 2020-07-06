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    Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?

    «Севилья» — «Эйбар». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Ла Лиги 6 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Эйбар»
    «Севилья» занимает четвертое место
    В 34 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Эйбар». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 6 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 06 Июля 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Эйбар Эйбар
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    Коэффициенты на матч
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    «Севилья»

    После 33 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 57 очков в запасе. В турнирной таблице эта команда замыкает четверку сильнейших.

    Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

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    В двух прошлых турах команда разошлась мировой с «Вальядолидом» (1:1) и разгромила «Леганес» (3:0). Тем самым ее беспроигрышная серия составляет 12 поединков.

    «Эйбар»

    «Эйбар» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. Команда с 35 набранными очками расположился на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть пунктов.

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  • Вчера

    • «Оружейники» после отдыха заработали восемь баллов. Но начали они с выездного поражения от мадридского «Реала» со счетом 1:3, а затем не знали горечи неудач вплоть до прошлого тура.

    Сперва состоялась два ничейных результата — дома с «Атлетиком» (2:2) и на выезде с «Хетафе» (1:1).

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    После чего на своей территории они одолели «Валенсию» (1:0) и «Гранаду» (2:1), но затем проиграли дома «Осасуне» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

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    «Севилья» — «Эйбар». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Ла Лиги 6 июля 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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