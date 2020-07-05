«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года

В 33 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 5 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

«Саутгемптон»

Команда из одноименного города закрепилась на 14 позиции в турнирной таблице. От зоны вылета она находится на безопасном расстоянии в 13 очков.

Практически за месяц до вынужденной паузы «Саутгемптон» попрощался с Кубком Англии, вылетев в 1/16 финала после поражения от «Тоттенхэма» (2:3).

С тех пор «святые» выступают только в АПЛ. В семи матчах чемпионата они выиграли лишь трижды. Сперва команда Ральфа Хазенхюттля уступила «Бернли» (1:2), а затем дома она победила «Астон Виллу» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

Перед паузой «Саутгемптон» был слабее «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1), а в ходе возобновления сезона «святые» взяли верх над «Норвичем» (3:0). В других матчах они проиграли «Арсеналу» (0:2) и разобрались с «Уотфордом» (3:1).

«Манчестер Сити»

Команда из Манчестера занимает вторую строчку в таблице с 66 очками на счету. Ближайших преследователей она опережает на 11 баллов.

Незадолго до паузы в футболе «Ман Сити» завоевал 3 победы в разных турнирах. В Лиге чемпионов «горожане» одолели «Реал» (2:1), в Кубке лиги они расправились с «Астон Виллой» (2:1), а в Кубке Англии — с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Однако в Премьер-лиге перед приостановкой сезона подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «МЮ» (0:2). Рестарт АПЛ «Сити» начал с крупных побед над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

В 31-м туре «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Челси» (1:2), после чего в Кубке Англии «горожане» прошли «Ньюкасл» (2:0). В игре АПЛ против новоиспеченных чемпионов команда Гвардиолы вколотила 4 безответных гола (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Саутгемптона» в матче 33-го тура оценивается в 8.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Ман Сити» — 1.33.

В текущем сезоне АПЛ «Саутгемптон» чаще теряет очки именно дома, ну а грозная атака гостей может воспользоваться этой особенностью. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0