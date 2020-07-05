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    Станет ли «Ман Сити» громить «Саутгемптон»?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
    Рахим Стерлинг
    В 33 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 5 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Июля 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 21:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    Команда из одноименного города закрепилась на 14 позиции в турнирной таблице. От зоны вылета она находится на безопасном расстоянии в 13 очков.

    Практически за месяц до вынужденной паузы «Саутгемптон» попрощался с Кубком Англии, вылетев в 1/16 финала после поражения от «Тоттенхэма» (2:3).

    С тех пор «святые» выступают только в АПЛ. В семи матчах чемпионата они выиграли лишь трижды. Сперва команда Ральфа Хазенхюттля уступила «Бернли» (1:2), а затем дома она победила «Астон Виллу» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед паузой «Саутгемптон» был слабее «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1), а в ходе возобновления сезона «святые» взяли верх над «Норвичем» (3:0). В других матчах они проиграли «Арсеналу» (0:2) и разобрались с «Уотфордом» (3:1).

    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера занимает вторую строчку в таблице с 66 очками на счету. Ближайших преследователей она опережает на 11 баллов.

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    • Незадолго до паузы в футболе «Ман Сити» завоевал 3 победы в разных турнирах. В Лиге чемпионов «горожане» одолели «Реал» (2:1), в Кубке лиги они расправились с «Астон Виллой» (2:1), а в Кубке Англии — с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Однако в Премьер-лиге перед приостановкой сезона подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «МЮ» (0:2). Рестарт АПЛ «Сити» начал с крупных побед над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

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    В 31-м туре «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Челси» (1:2), после чего в Кубке Англии «горожане» прошли «Ньюкасл» (2:0). В игре АПЛ против новоиспеченных чемпионов команда Гвардиолы вколотила 4 безответных гола (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Саутгемптона» в матче 33-го тура оценивается в 8.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Ман Сити» — 1.33.

    В текущем сезоне АПЛ «Саутгемптон» чаще теряет очки именно дома, ну а грозная атака гостей может воспользоваться этой особенностью. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года. В 33 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 5 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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