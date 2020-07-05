«Интер» — «Болонья». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 5 июля 2020 года

В 30 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 5 июля. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Интер» — «Болонья».

«Интер»

За 29 матчей чемпионата Италии миланская команда набрала 64 очка. В турнирной таблице она замыкает тройку сильнейших и отстает от лидеров на восемь баллов.

После рестарта в ответном матче Кубка «Интер» уступил «Наполи» путевку в финал. В чемпионате команда Конте победила «Сампдорию» (2:1), скатала вничью с «Сассуоло» (3:3) и оказалась сильнее «Пармы» (2:1).

В прошлом туре «нерадзурри» разгромили «Брешию» со счетом 6:0. Тем самым беспроигрышная серия команды достигает пять матчей при трех победах.

«Болонья»

«Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 38 очков.

«Красно-синие» одержали 10 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

После рестарта сезона у коллектива имели место каждый из результатов. Сперва он уступил «Ювентусу» со счетом 0:2 дома.

Затем «россоблу» переиграли на выезде «Сампдорию» (2:1). В предыдущем туре клуб разошелся миром с «Кальяри» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0