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    В каком темпе пройдет игра на «Олимпико»?

    «Рома» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Удинезе»
    Эдин Джеко
    В 29 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 2 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Июля 2020 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.40
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    «Рома»

    После 28 туров чемпионата Италии римский клуб имеет 48 очков в активе, благодаря чему он находится на пятом месте. Эта позиция позволяет попасть в Лигу Европы напрямую.

    Незадолго до вынужденной паузы в футболе «Рома» провела не лучший свой отрезок в Серии А, заработав 1 балл в четырех матчах. Ничью подопечные Паулу Фонсеки отвоевали в поединке с «Лацио» (1:1).

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    В трех других встречах «волки» потерпели поражения от «Сассуоло» (2:4), «Болоньи» (2:3) и «Аталанты» (1:2). В 1/16 финала Лиги Европы желто-красные прошли «Гент» по сумме двух встреч 2:1, а между этими играми они разгромили «Лечче» в домашнем первенстве (4:0).

    В последнем матче перед паузой «Рома» устроила голевое шоу в дуэли с «Кальяри» (4:3), а после возобновления сезона команда Фонсеки обыграла «Сампдорию» (2:1) и провалила встречу с «Миланом» (0:2).

    «Удинезе»

    Футбольная команда из Удине находится на 15 месте в турнирном зачете чемпионата с 28 набранными баллами. От клубов из красной зоны она оторвалась на 3 пункта.

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    • Перед приостановкой сезона «Удинезе» не мог победить в течение семи матчей Серии А. Игровой кризис коллектива Луки Готти начался с поражений от «Милана» (2:3), «Пармы» (0:2) и «Интера» (0:2).

    В других четырех встречах чемпионата «зебры» сыграли вничью. Это были поединки с «Брешией» (1:1), «Вероной» (0:0), «Болоньей» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

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    Возобновление чемпионата «Удинезе» проводит без набранных очков. В первых двух турах после рестарта команда проиграла «Торино» (0:1) и «Аталанте» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в матче 29-го тура Серии А букмекеры предлагают поставить за 1.64, ничья оценивается в 4.00, а победа «Удинезе» — в 5.70.

    Кризисный «Удинезе» будет играть в Риме вторым номером, а хозяевам грядущей встречи необходимо набирать баллы, чтобы оторваться от преследователей в гонке за еврокубковые места. Команда Фонсеки не будет медлить в домашней игре. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.71. 0

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    «Рома» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 2 июля 2020 года. Прогноз на «Рома» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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