ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня Футболисты «Реала»Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне» Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» победил «Эспаньол»
  • 11:15
    • «Динамо» сыграет против «Сочи» основой
  • 14:03
    • «Салават Юлаев» подписал форварда «Филадельфии»
  • 13:42
    • Сироткин останется резервным пилотом «Рено»
  • 13:35
    • Защитник «Реала» прибыл в расположение «Интера»
  • 13:21
    • Защитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона
  • 12:38
    • Опубликован календарь доигровки сезона НБА
  • 12:04
    • Гус Тил может пропустить матч против ЦСКА
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Челси» на третье место?

    «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Челси»
    «Челси» занимает четвертую строчку
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» 1 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Челси».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:15 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 27 очков и следующее поражение может опустить «Молотков» в зону вылета.

    Лондонцы проиграли в прошлом туре «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Это было пятое фиаско в шести последних играх Премьер-лиги.

    До этого команда проиграла «Вулверхэмптону» 0:2, «Арсеналу» 0:1, «Ливерпулю» 2:3 и «Манчестер Сити» 0:2. Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что в 12 последних играх АПЛ «кларетовые» побеждали только дважды.

    «Челси»

    Перед вынужденной паузой «Синие» в родных стенах встретились с «Эвертоном» в ходе 29-го тура АПЛ. Этот поединок оказался для лондонцев легкой прогулкой — 4:0.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Рестарт сезона также оказался для «Челси» победным. Сперва лондонцы одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), а в последнем туре они подарили чемпионство «Ливерпулю», прихлопнув «Ман Сити» (2:1).

    Приняв участие в 31 матче английского первенства, лондонская команда смогла набрать 54 очка с отставанием в один балл от третьего «Лестера».

  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • «Красные» завоевали чемпионский титул в эффектном стиле
  • 26/06/2020

    • Те же «Лисы» были повержены в предыдущем матче «Пенсионеров» (1:0) в рамках Кубка Англии, что продлило победную серию «Челси» до пяти поединков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
    • Вчера в 20:16     «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие