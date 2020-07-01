«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года

В 32 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» 1 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Челси».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 27 очков и следующее поражение может опустить «Молотков» в зону вылета.

Лондонцы проиграли в прошлом туре «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Это было пятое фиаско в шести последних играх Премьер-лиги.

До этого команда проиграла «Вулверхэмптону» 0:2, «Арсеналу» 0:1, «Ливерпулю» 2:3 и «Манчестер Сити» 0:2. Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что в 12 последних играх АПЛ «кларетовые» побеждали только дважды.

«Челси»

Перед вынужденной паузой «Синие» в родных стенах встретились с «Эвертоном» в ходе 29-го тура АПЛ. Этот поединок оказался для лондонцев легкой прогулкой — 4:0.

Рестарт сезона также оказался для «Челси» победным. Сперва лондонцы одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), а в последнем туре они подарили чемпионство «Ливерпулю», прихлопнув «Ман Сити» (2:1).

Приняв участие в 31 матче английского первенства, лондонская команда смогла набрать 54 очка с отставанием в один балл от третьего «Лестера».

Те же «Лисы» были повержены в предыдущем матче «Пенсионеров» (1:0) в рамках Кубка Англии, что продлило победную серию «Челси» до пяти поединков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0