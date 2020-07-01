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    Как «Арсенал» сыграет с «Норвичем» на «Эмирейтс»?

    «Арсенал» — «Норвич». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Норвич»
    Александр Ляказетт
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 1 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    В 31-м туре чемпионата Англии лондонский клуб заработал 43 очка, вследствие чего он занимает девятую строчку в турнирной таблице, практические не имея шансов на попадание в еврокубковую зону.

    Незадолго до приостановки сезона «Арсенал» вылетел от «Олимпиакоса» из Лиги Европы, уступив в родных стенах в дополнительное время (1:2).

    Позже «канониры» прошли «Портсмут» в 1/8 финала Кубка Англии (2:0) и с минимальным счетом переиграли «Вест Хэм» в АПЛ (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    А возобновление АПЛ обернулось для «Арсенала» катастрофой. Сперва команда Микеля Артеты крупно уступила «Ман Сити» (1:3), а затем проиграла «Брайтону» (1:2). В следующей встрече «пушкари» победили «Саутгемптон» (2:0). В четвертьфинале Кубка страны они разобрались с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    «Норвич»

    Футбольный клуб из Нориджа является слабейшим представителем Премьер-лиги. В турнирной таблице чемпионата он находится на последнем месте с 21 набранным баллом в копилке.

    После победы над «Бернли» в Кубке Англии 25 января со счетом 2:1 «Норвич» заработал 4 очка в четырех следующих встречах в АПЛ. Сперва «канарейки» скатали ничейку с «Ньюкаслом» (0:0), а затем они проиграли «Ливерпулю» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:3).

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    • В 28-м туре чемпионата подопечные Даниеля Фарке одержали верх над «Лестером» (1:0), а в Кубке они неожиданно прошли «Тоттенхэм» в серии пенальти (1:1, 3:2). Перед самой паузой клуб из Нориджа оказался слабее «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

    После возобновления сезона «Норвич» только проигрывает во всех турнирах. В АПЛ «канарейки» влетели «Саутгемптону» (0:3) и «Эвертону» (0:1), а в четвертьфинале Кубка они уступили «МЮ» в дополнительное время (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в матче 32-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 4.60, а на победу «Норвича» — 7.30.

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    На стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» будет безоговорочным фаворитом, однако «Норвич» уже не раз портил нервы топ-клубам Премьер-лиги в этом сезоне, потому «канарейки» могут воспользоваться проблемами лондонцев.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.62. 0

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    «Арсенал» — «Норвич». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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