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    Останется ли «Оренбург» для «Краснодара» неудобным соперником?

    «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар»
    Футболисты «Оренбурга»
    В субботу, 27 июня, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июня 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    После рестарта российского первенства «Оренбург» провел один матч. 21 июня он на выезде был повержен «Локомотивом», проиграв со счетом 0:1, пропустив единственный гол от Миранчука на 38-й минуте поединка.

    Это поражение стало для «газовиков» третьим подряд в чемпионате России. Еще перед незапланированной паузой они уступили на выезде 1:5 «Сочи» и в родных стенах 1:3 московскому «Спартаку».

    Эта неудачная серия отбросила «бело-синих» в зону вылета. На данный момент они с 23 очками идут 15-ми, но 14-й строке проигрывают только по дополнительным показателям.

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  • 22/06/2020

    • На «Газовике» в текущей Премьер-лиге «Оренбург» победил в только в трех встречах из десяти, трижды сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 12:12.

    «Краснодар»

    Для «Краснодара» предстоящая встреча станет первой после рестарта, потому что матч между «быками» и «Динамо» был перенесен из-за коронавируса в московском клубе.

    В весенней части российского первенства «черно-зеленые» провели три поединка. Сперва они поочередно одолели 2:0 дома «Уфу» и 1:0 на выезде «Спартак», а с в своем последнем проведенном матче они уступили в гостях 0:2 «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ краснодарский коллектив идет третьим, имея на своем счету 41 набранный балл, опережая на три очка ближайшего преследователя при игре в запасе.

    В 11 выездных играх текущей компании «южане» уступили три раза при трех ничьих и пяти победах, разница забитых и пропущенных составляет 17:14.

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    В первом круге на поле «Краснодара» была зафиксирована ничья (1:1), в минувшем первенстве оба матча закончились мировыми исходами — 2:2 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 1.71, победа «Оренбурга» — 6.15, ничья — 3.75.

    За последние пять очных встреч «Краснодар» не может одолеть «Оренбург», раз проиграв при четырех ничейных исходах. Прогнозируем, что эта тенденция продлится. Рекомендуем ставить с форой на хозяев. 0

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