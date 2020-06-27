«Оренбург» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Краснодар».

«Оренбург»

После рестарта российского первенства «Оренбург» провел один матч. 21 июня он на выезде был повержен «Локомотивом», проиграв со счетом 0:1, пропустив единственный гол от Миранчука на 38-й минуте поединка.

Это поражение стало для «газовиков» третьим подряд в чемпионате России. Еще перед незапланированной паузой они уступили на выезде 1:5 «Сочи» и в родных стенах 1:3 московскому «Спартаку».

Эта неудачная серия отбросила «бело-синих» в зону вылета. На данный момент они с 23 очками идут 15-ми, но 14-й строке проигрывают только по дополнительным показателям.

На «Газовике» в текущей Премьер-лиге «Оренбург» победил в только в трех встречах из десяти, трижды сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 12:12.

«Краснодар»

Для «Краснодара» предстоящая встреча станет первой после рестарта, потому что матч между «быками» и «Динамо» был перенесен из-за коронавируса в московском клубе.

В весенней части российского первенства «черно-зеленые» провели три поединка. Сперва они поочередно одолели 2:0 дома «Уфу» и 1:0 на выезде «Спартак», а с в своем последнем проведенном матче они уступили в гостях 0:2 «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице РПЛ краснодарский коллектив идет третьим, имея на своем счету 41 набранный балл, опережая на три очка ближайшего преследователя при игре в запасе.

В 11 выездных играх текущей компании «южане» уступили три раза при трех ничьих и пяти победах, разница забитых и пропущенных составляет 17:14.

В первом круге на поле «Краснодара» была зафиксирована ничья (1:1), в минувшем первенстве оба матча закончились мировыми исходами — 2:2 и 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 1.71, победа «Оренбурга» — 6.15, ничья — 3.75.

За последние пять очных встреч «Краснодар» не может одолеть «Оренбург», раз проиграв при четырех ничейных исходах. Прогнозируем, что эта тенденция продлится. Рекомендуем ставить с форой на хозяев. 0