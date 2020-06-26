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    «Оренбург» сделал заявление по матчу с «Краснодаром». Команде будет засчитано техническое поражение

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    ФК «Оренбург» опубликовал официальное заявление по поводу отказа от домашнего матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    ФК «Оренбург»
    ФК «Оренбург»

    Ранее в «Оренбурге» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.

    Команде будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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    • «В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК "Оренбург" принял решение о невозможности проведения матча РПЛ "Оренбург" — "Краснодар".

    Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча. Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям.

    Мы уважаем нашего соперника ФК "Краснодар", матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой.

    Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу. ФК "Оренбург" приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию.

    Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ», — говорится в заявлении на официальном сайт команды из Оренбурга. 0

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