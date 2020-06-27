БАТЭ — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, в Борисове на стадионе «Борисов Арена» местный БАТЭ примет минское «Динамо» в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Динамо» Минск.

БАТЭ

Перед стартом заключительного матча первого круга БАТЭ с 30 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Белоруссии, опережая второй солигорский «Шахтер» на четыре балла.

В играх первенства борисовчане не знают горечи поражений уже в 12 встречах подряд, выиграв за этот период в девяти поединках при трех мировых исходах.

В минувшем туре «желто-синие» в Бобруске одолели аутсайдера «Белшину» со счетом 2:0, а перед этим дважды сыграли вничью по 2:2 — дома с «Шахтером» Солигорск и на выезде с «Витебском».

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В шести домашних играх текущего чемпионата БАТЭ добыл четыре победных результата при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 10:3.

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» по итогам 14 туров набрало 20 пунктов, с которыми находится на восьмой строке в турнирной таблице, проигрывая пять баллов третьему месту.

Столичный клуб имеет всего лишь 3-матчевую беспроигрышную серию, где он дважды праздновал викторию и раз сыграл вничью, состоявшуюся в прошлом туре дома с «Энергетиком-БГУ» (0:0).

Перед этим «сине-белые» поочередно «всухую» одолели в гостях «Белшину» (4:0) и на своей территории «Славию» из Мозыря (1:0).

Шесть выездных встреч этого чемпионата Белоруссии принесли «Динамо» две виктории, одну ничью и три поражения, разница мячей — 11:8.

В этом году БАТЭ дважды выиграл у «Динамо» в Кубке страны (3:2 и 2:1), а в минувшем первенстве борисовчане также дважды победили — 3:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа БАТЭ — 1.93, победа «Динамо» — 4.05, ничья — 3.50.

Минчане проиграли борисовчанам последние пять игр, но в четырех случаях без забитого гола с поля не уходили. Вполне возможно, что и в предстоящем матче отличатся оба коллектива. Наши прогноз и ставка: оба забьют — да за 1.93. 0